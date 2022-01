Olimpijski komitet Srbije je pružio podršku Novaku Đokoviću.

Izvor: MN Press

Nije uspeo Novak Đoković drugi put da dobije australijske vlasti pred sudom. Odluka ministra za imigracije Aleksa Houka je potvrđena pred tročlanim većem i srpski teniser je deportovan.

Posle svega što se dogodilo mnogi se oglašavaju, neki pružaju podršku, neki šalju "otrovne strelice", ali je više onih koji su na strani sprskog igrača.

Oglasio se i Olimpijski komitet Srbije koji je pružio podršku Novaku u ovim teškim momentima, naglasili su da su razočarani zbog odluke suda.

"Oduzeli su mu mogućnost da potvrdi zvanje najvećeg tenisera svih vremena na sportskom terenu. Sport se globalno konstantno bori da ostane nezavisan od politike i spoljašnjih uticaja, jer jedino u takvim okolnostima uvek pobeđuje najbolji. Očigledno je da ovoga puta to nije bio slučaj i da je Novaku na nesportski način oduzeto pravo da se nadmeće za desetu titulu na otvorenom prvenstvu Australije", navodi se na početku saopštenja.

Način na koji je Novak tretiran u Australiji je bio sramotan.

"Tretman koji je Novak Đoković imao tokom kompletnog boravka u Australiji je bio apsolutno neprihvatljiv i nije bio u skladu sa njegovim statusom, ophođenjem i namerom da poštuje sve zahteve i propise koji su se pred njega stavljali."

Ministar Houk je namerno odluku o drugom otkazivanju vize doneo u petak popodne po lokalnom vremenu.

"Nažalost, očigledna je loša namera prema najboljem sportisti sveta, koja je bila prisutna sve vreme ovog procesa. Posebno smatramo neprihvatljivim što je očigledno da se sa odlukom čekao poslednji trenutak pred početak turnira, pa bi Novak, čak i da mu je odobren ostanak u Australiji, bio u potpuno neravnopravnoj situaciji sa ostalim teniserima."

Iz OKS poručuju da su ponosni na njega.

"Ponosni smo na Novaka Đokovića i na način na koji se nosio sa ovim izuzetno teškim i neprijatnim okolnostima. Dostojanstveno, šampionski. I zato, uprkos ovoj skandaloznoj odluci, smatramo da je Novak opet izašao kao pobednik. Bez obzira na to što je sigurno osetio veliku podršku svojih sunarodnika i dobrog dela svetske javnosti, samo on zna koliko mu je prethodnih dana bilo teško, a on je i u takvim okolnostima pokazao sve manire najvećeg šampiona."

Na kraju su potvrdili da će učiniti sve da pomognu i zaštite i Novaka i sve ostale sportiste kada je to potrebno.

"Verujemo da je za Novaka trenutno najvažnije da što pre i sigurno napusti Australiju i pridruži se svojoj porodici kako bi se odmorio i povratio snagu za nove pobede na teniskom terenu, gde mu nema premca", zaključuje se u saopštenju.