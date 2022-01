Tabloidi u Australiji trude se da situacija bude još mučnija.

Izvor: Twitter/@westaustralian/Profimedia

Tabloid iz Perta, "Vest Austrelijan" objavio je skandaloznu naslovnu stranu za ponedeljak, a sve povodom deportacije Novaka Đokovića iz te zemlje.

"Now rack off mate!", piše velikim slovima uz Novakovu sliku iz automobila, zabeleženu dok je odlazio na ponižavajuće suđenje. "Rek of" je uvredljiv i grub način da se nekome kaže da ode. A, baš te reči koriste da "isprate" najvećeg šampiona koji je igrao u Australiji i to nakon što su ga pozvali u zemlju dodelivši mu vizu i odobrivši mu medicinsko izuzeće.

Još jedan dodatak kompletnoj sramoti Australije.

The front page of Monday's The West Australian.pic.twitter.com/JxZo6Iv2PK — The West Australian (@westaustralian)January 16, 2022

Novak je u nedelju posle podne odveden na let iz Melburna za Dubai, uz veliku pažnju javnosti. Đoković će sada iskoristiti nekoliko nedelja za odmor od pakla u Australiji u proteklih 11 dana, a onda će se posvetiti novim obavezama

Potvrđeno je i do kada se neće oglašavati.