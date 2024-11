“Riječ je o ljudima koji su pripremali izvršenje najtežih krivičnih djela, a koja su spriječena od strane pripadnika Uprave policije, odnosno mojih kolega i mene ” naveo je Lazović.

Suspendovani policajac Petar Lazović kazao je danas pred Osnovnim sudom u Podgorici da je porazno da se optužni akt koji se vodi protiv njega i Jugoslava-Juga Raičevića, optuženima za mučenje Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, zasniva na izjavama onih koji su pripremali najteža krivična djela.

Lazović je to saopštio na današnjem ročištu za kontrolu optužnice, aludirajući na Mrvaljevića i Jovanovića koji slove za članove škaljarskog kriminalnog klana.

Raičević je bio kategoričan i istakao da nikada nikoga nije prstom takao, kunući se u djecu.

“Mrvaljević tvrdi da me zna iz grada. Zašto tužilaštvo nije pitalo odakle me zna, iz kojeg grada? Ja njega ne bih prepoznao sad da ga vidim. Uz sve to, rekao je da ja imam svijetle oči, i ako je više nego vidljivo da su moje oči braon boje”, naveo je, između ostalog, on.

Lazović i Raičević su naglasili da nijesu shvatili navode optužnice, da im nije jasno kako je ona podignuta i da ne razumiju šta im se stavlja na teret.

Sa druge strane, tužiteljka Biljana Pavličić smatra da sud treba da potvrdi optužni akt jer je Tužilaštvo, prema njenim riječima, predložilo dovoljno zakonitih dokaza protiv suspendovanih policajaca Lazovića i Raičevića.

“Iz spisa predmeta proizilazi da su okrivljeni kao službenici Sektora za organizovani kriminal i korupciju u noći 30. na 31. decembar, preduzimali službenu radnju – dovođenje Mrvaljevića i Jovanovića u službene prostorije ovog sektora koje se nalaze u tržnom centru City Mall te da su o ovim radnjama sačinjene i službene zabilješke “, kazala je tužiteljka Pavličić.

Dodala je i da je Lazović o ovome obavijestio i navodnog vođu kavačkog kriminalnog klana, Radoja Zvicera putem Skaj aplikacije.

Martinović: Postupanje tužilaštva prema Lazoviću može se nazvati kampanjom

Ona se, čitajući optužnicu, pozvala na Skaj komunikaciju kao jedan od dokaza protiv optuženih, ali i na iskaze oštećenih i mišljenje vještaka neuropsihijatra.

Branilac Lazovića, advokat Nikola Martinović naveo je da je “Tužilaštvo u zdravlje Petra Lazovića slavi dan kad je rođen, jer da nije njega ne bi imali toliko posla”.

“Morali bi se baviti stvarnim izvršiocima, ovako dok je Petra biće i optužnica”, kazao je advokat Martinović.

On je rekao da se postupanje Tužilaštva prema Petru Lazoviću može nazvati kampanjom.

Advokat Martinović ističe da optužni akt mora biti jasan u pogledu činjenica I da moraju biti predloženi dokazi zasnovani na zakonu.

“Ali u ovom slučaju, nijedan od tih elemenata nije ispunjen. Kao dokaz predložena je službena zabilješka koja ne može biti dokaz” kazao je Martinović.

On je ukazao i na izveštaj ljekara interniste koji je konstatovao da na tijelu “navodno oštećenog” Mrvaljevića nema promjena na koži.

“Da su ga trojica ili četvorica policajaca šutirala nogama u leđa kako je to izjavio, onda bi u izveštaju ljekara bilo napisano da ima promjena na koži. Osim ako tužiteljka misli da je ljekar lažno svjedočio i falsifikovao dokumentaciju “, poručio je Martinović.

I drugi branilac Lazovića, advokat Marko Radović ukazao je da je u vrijeme izvršenje krivičnog djela koje se stavlja na teret njegovom branjeniku zaprijećena kazna od godinu do osam i za to krivično djelo ne mogu da se primjenjuju mjere tajnog nadzora.

On je napomenuo da je u međuvremenu u decembru 2023. godine došlo do izmjene Krivičnog zakonika pa je za ovo djelo predviđeno od dvije do 10 godina, ali je ponovio da se Lazoviću i Raičeviću stavlja na teret da su počinili djelo 2020. godine.

I odbrana Raičevića, advokati Miloš Vuksanović i Dalibor Kavarić smatraju da optužnica ne može biti potvrđena jer ne sadrži valjane dokaze.

Advokat Vuksanović osvrnuo se na iskaz Mrvaljevića koji je pred Tužilaštvom tvrdio da Raičević ima svijetlo plave ili zelene oči, i ako je očigledno da optuženi ima braon oči.

“Ako ne možemo da ustanovimo koja je boja očiju Raičevića, predlažem da uz vještačenje utvrdimo boju očiju mog branjenika – kazao je on.

Vuksanović je saopštio da se radi o velikom medijskom i političkom pritisku u ovom slučaju i da se nada da će sud odoljeti tome.

” Ovu optužnicu treba odbaciti i postupak obustaviti”, zaključio je Vuksanović.

Sutkinja Ivana Becić će u zakonskom roku donijeti odluku o optužnici.

Navodi optužnice

Lazović i Raičević su prema sumnjama Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Mrvaljevića i Jovanovića mučili 30. i 31. decembra 2020. godine u Podgorici.

Zbog sumnje da su, nakon što je uhapšen, iznudili iskaz od Mila Jovanovića, podgoričko tužilaštvo je u četvrtak podiglo optužnicu i protiv policajaca Borisa Anđušića i Zorana Backovića.

Mrvaljević i Jovanović uhapšeni su krajem decembra 2020. kada je policija u vozilu, na putu Vilusi-Nikšić, pronašla vatreno oružje sa municijom, fantomke, kriptovane telefone, zaštitne rukavice…

Njih dvojica su, u januaru 2021. godine, prijavili da su ih policajci zlostavljali, tukli, mučili, ucjenjivali, prijetili silovanjem i ubistvom i da će nauditi njihovim porodicama, navodno, tražeći od njih dvojice da lažno svjedoče da rade za vođu kriminalnog škaljarskog klana, sada pokojnog Jovana Vukotića, kao i da imaju zadatak da ubiju nekog iz suprotstavljene kriminalne organizacije.

Priča o policijskoj torturi, koju su, 2020. i 2021. godine, prema podacima Europola, sprovodili pojedini pripadnici Odsjeka za posebnu operativnu podršku Uprave policije, u kojem su bili i Petar Lazović i Jugoslav Raičević, aktuelizovana je nakon pisanja portala Libertas u martu prošle godine.