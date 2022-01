Novak Đoković može da ostane i bez prvog mjesta na ATP listi.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije dobio šansu da se bori za 21. grend slem titulu i 10. na Australijan openu. Nije izgubio na terenu, već na sudu.

Tročlano vijeće sudija je potvrdilo odluku ministra Aleksa Houka, pa je srpski teniser deportovan iz Melburna. I ne samo to, sada može da ostane i bez prvog mjesta na ATP listi.

Do toga će doći ako se ispuni jedan od dva uslova. Tačnije, ako pehar na kraju podignu Danil Medvedev ili Aleksander Zverev. Sve ostale opcije odgovaraju srpskom igraču.

Đoković će izgubiti 2000 poena, a ako Medvedev na kraju podigne pehar imaće oko 700 poena više od Novaka. On je prošle godine došao do finala, tako da brani 1.200 poena.

Sa druge strane Njemac brani samo 360 poena, pošto je prošle sezone ispao u četvrtfinalu, pa bi tako titulom imao oko 600 poena više od Noleta.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da ako do toga dođe prvo mjesto će preuzeti tek 21. februara, pošto se tek tada oduzimaju poeni od prošle godine.

Nije još uvijek poznato hoće li Novak sada uzeti odmor i pokušati da se oporavi od svega što se dogodilo u Australiji ili će možda učestvovati na nekom od turnira. Za vrijeme trajanja Australijan opena se održavaju turniri u Monpeljeu (Francuska) od 31.1 do 6.2 i titula donosi 250 poena, a zatim u Roterdamu (Holandija) od 7.2 do 13.2 i pehar bi doneo 500 bodova. Drugi turnir iz serije 500 održava se u Dubaiju (Ujedinjeni Arapski Emirati) u februaru (od 21. do 26.2).