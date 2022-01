BILA SAM DEBLJA, IMALA SAM BUBULJICE, A ONA ME ISPONIŽAVALA: Jovana o komentaru JAVNE LIČNOSTI - "Plakala sam kao kiša!"

Jovana Jeremić podijelila detalj iz prošlosti

Izvor: Pink scereenshot

Voditeljka Jovana Jeremić iskoristila je priliku da pred milionskim auditorijumom otkrije šta je doživjela na svojoj koži u periodu adolescencije.

Ona je priznala da joj je jedna javna ličnost "lomila krila" dok je bila u usponu.

"Nisam vodila računa kako izgledam, bila sam deblja, imala bubuljice, ali sjećam se jedne scene. Jedna javna lučnost je bila u pitanju, na jednom mjestu gde je bilo preko 30 ljudi, je mene podigla i rekla da ja nikada neću uspjeti u ovom poslu, voditeljstvu, da nikad neću napraviti karijeru, da sa takvim izgledom i kilogramima neću uspjeti", pričala je Jovana u Jutrarnjem i nastavila:

"Isponižavala me najstrašnije pred tridesetoro mojih vršnjaka. Izašla sam sa tog časa i plakala sam kao kiša. Sjećam se da je prošla gradska čistoća. U tim momentima sam pomislila samo jedno, ovo je vrijeme kada treba da se uči i stiče znanje. Što se ljepote tiče znam kada treba da budem lijepa, a sada treba da budem pametna, da imam to znanje i da niko ne može da me poljulja. Ublažila sam sve te ružne stvari koje sam o sebi čula, zato sam napravila temu da djeca shvate da moraju da uče i ulažu u sebe, da nije momenat da bude 'riba'. Ako imaš seksipila u sebi, on će da ispliva prije ili kasnije".

Pogledajte kako Jovana izgleda danas: