"ORGIJALE SU I SA KOLEGOM ŠMRKALE HEROIN" - Kristijan razotkrio estradu 90-ih: "Nosila je KRADENU bundu, PLJUNUO sam je"

Kristijan Golubović odlučio je da u autobiografskoj knjizi otkrije šokantne tajne iz javnog života s početka devedesetih godina za koje mnogi nisu znali.

Jedna od priča o kojima do sada nikada javno nije govorio jeste o dvije pjevačke zvezde u usponu, koje su u međuvremenu postale velika imena na regionalnom estradnom nebu, s kojima se, prema njegovim riječima, "danima zajedno provodio".

"Jedna naša pjevačica je redovno orgijala sa svojom tadašnjom najboljom drugaricom, koja je isto pjevačica. Tu je bio i jedan pjevač, koji je tragično nastradao prije nekoliko godina, kao i nekoliko žestokih momaka, i to je sve dokumentovano na video-snimcima. Taj pjevač je uzimao kašiku heroina i bacao im na krevet i po stomaku, dok su one šmrkale i lizale se cijelu noć. Bilo je tu još likova sa estrade, političari tada nisu dolazili", ispričao je Kristijan detalje ove skandalozne priče.

Golubović se prisjetio i kako je izgledao susret oči u oči s jednom od tih pjevačica, koja se u međuvremenu udala i rodila dvoje djece kontroverznom čoveku.

"Vidio sam je poslije nekoliko godina, već se bila udala. Vidio sam sram u njenim očima. Zašto? Znaš koja je to šifra? 'Ti znaš sve, molim te, pssst!'. S tom pjevačicom je bio njen pokojni muž i ja prilazim, pružam joj ruku i kažem joj: 'Gdje si ti?', a ona me gleda i kaže: 'Ćao! Ja sam ta i ta'. Kad joj se muž okrenuo, ja sam je pljunuo. On to nije vidio. Moralne drolje ne volim", kategoričan je bivši zadrugar.

On je sada već bivše drugarice optužio da tada nisu imale para za odjeću i da su nosile fejk garderobu, kao i da je jedna od njih nosila ukradenu bundu na svom vjenčanju.

"Ova što je sad popularnija je mnogo pozajmljivala za garderobu, pa su to dijelile, nosile su fejk stalno. Ta je imala moje haljine za slikanje za kalendar i moju bundu za svadbu, koju sam ja ukrao u Grčkoj, pa joj dao. Nek pokuša neko ovo da demantuje, pa ću otkriti i njihova imena", završio je Kristijan.