NEBOJŠA TUBIĆ ŽABAC ISPROZIVAO KRISTIJANA: Dobio sam batine, neću da lažem, nisam ja kao GOLUBOVIĆ DA IZMIŠLJAM!

Nebojša Tubic zvani Žabac je kontroverzni biznismen iz Novog Sada koji kada se pojavi u javnosti napravi haos. Pre nekoliko dana smo mogli čuti da je prebijen u jendoj kafani, kako kažu zbog pasulja.

"Vrlo sam dobro, služim narodu. Malo sam izlomljen, arkada imam tri šava, nos je slomljen, vilica.... Ali to nije prvi put, ovo je sedmi osmi put, ali ja sam kao kerić, dobro to podnosim. Sitne udarce flaša i pepeljara dobro podnosim. Da vam objasnim, uđem u kafranu, uđem u grupu gde ima najviše klinaca koji se tuku i udarim najjačeg, da vidim koliko batina mogu da dobijem. I to mi je ostalo iz mlađih dana. Ulazim u neku prčvarnicu, kafanu "Biće bolje". Moj drug je gazdi koji je umro dao neke pare, pa sam sa drugom otišao u kafanu da vidimo šta se dešava. Informacija je bila zla, naoštrena, tu dolaze i Kurta i Murta, tu dolazi najgori soj ljudi. I ja ulazim tamo i vidim da se neki, nabildovan razbaškario", opisju početak tuče Tubić.

"Dođem do tog nabeđenog i pitam ga ko je. On je naglo ustao, a ja sam pomislio da će da me udari i ja sam njega prvi udario. On je krenuo za pištolj i tu je izbila opšta tuča. I u toj gužvi mene zapale, sa nožem ili sa flašom. Udarili su me u glavu, pukla je arkada, počela krv da curi, okrenem se da vidim ko je, udarili su me i u drugu arkadu. Kada su me udarili u nos, tu sam pao. Počeli su da me gaze, šutrijau nogama, bacaju stolove na mene. Drugaru su polomili nos i vilicu", kaže Žabac.

Kaže da su mu ukrali sat i novčanik, A policiji nije prijavio. Policija ne može da mi pomogne.

"Dao sam izjavu kao svaki građanin, a nisam zvao ni hintu pomoć, jer odmah zovu policiju. Pola moje lobanje je plastika i tu me je ludak jedan razvalio, pored tih šavova, ali srećom, pošto me Bog čuva, i to sam prevazišao. Hteo sam još jednom da vidim koliko mogu da izdržim, a sve to zbog tog bahatog što je onako sedeo", opisao je ceo događaj Žabac.

Žabac je rekao da se neće revanširati momku sa kojim je započeo tuču a koji je specijalac iz Bosne i Hercegovine.

"Neću se svetiti, ali ću ga udariti po džepu, to najviše boli, da nadoknadi povrede mom drugu i meni. Neće biti revanšizma. Ja sam iskren i kažem, dobio sam batine, po Kristijanovom bi bilo, ušao bi i polomio celu kafanu, ali on nikada nije učestvovao u takvoj tuči, on samo priča. On je isam sebe sekao, kao opasan je frajer i to ludilo", isprozivao je Kristijana Golubovića Žabac.

On je ispričao da je radom stekao milione.

"Prodavao sam alkohol i zarađivao na razlici. Sa 26 godina zaradaio sam prvi milion, posle je sve lako", objasnio je Nebojša Tubić Žabac.