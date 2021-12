Boban Rajović otkrio zbog čega je bio u ZATVORU, pa progovorio o ćerki

Crnogorac se osvrnuo na život u svojoj mladosti, kao i na život članova njegove uže porodice.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevač Boban Rajović svojevremeno je otkrio da je, kada je bio mlad, dva puta završio iza rešetaka.

Sada je otkrio da mu se brat kandidovao na izbornika za odbornika u Skupštini Danske, progovorio o najstarijoj ćerki, ali i konačno kazao zbog čega je završio u zatvoru.

Rajović je rekao da je brata davno savjetovao da se bavi politikom i rekao da je njegova nasljednica veoma uspešna u svom poslu.

"Ćerka starija mi je u Danskoj, nije u politici, ali je u ministarstvu unutrašnjih poslova, vrlo je uspješna u tome. Ona ne voli da se eksponira u javnosti".

Boban je dva puta u mladosti završio u zatvoru i to zbog saobraćajnih prekršaja. Iako bi mnogi pomislili da je to veliki minus za njegovu karijeru, on ipak smatra drugačije.

"Nije nešto na šta se ponosim, to je definitivno. Jedino mi je drago što ja lično znam zbog čega su te zatvorske kazne bile. Znam da su to bila mala dkela koja nikome nisu nažao učinila ili ne daj Bože nekoga pokrao. Sve su to sitne kazne koje su se nagomilale", rekao je Rajović.