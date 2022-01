"IZOBILJE U DETINJSTVU ME UVEK RASTUŽIVALO": Nikolija prvi put o odnosu sa ocem, razvodu roditelja i detinjstvu

Pevačica je prvi put otkrila da joj je razvod roditelja teško pao, ali i kakvo detinjstvo je imala.

Pevačica Nikolija Jovanović ne voli puno da govori o svom privatnom životu, posebno od kada se udala za kolegu Relju Popovića kom je rodila dvoje dece. Njih dvoje uživaju u srećnom braku, ali nažalost u detinjstvu njeni roditelji nisu bili zadovoljni zajednicom i odlučili su da se razvedu. Ona je po prvi put javno progovorila o odnosu sa roditeljima i njihovom razvodu.

Njena majka Vesna Zmijanac decenijama je na estradi i u medijima, dok njen otac nikad nije želeo da se eksponira javno. Baš zbog toga mnogi su se pitali u kakvom je pevačica zapravo odnosu sa njim.

"U savršenim sam odnosima i sa majkom i sa ocem. Tata nikada nije želeo medijski da se eksponira i mi tu odluku poštujemo. Situacije u kojima se oslanjam na oca? Pa na iste kao i na majku. Oslanjam se na to što me vole i što ih volim, to je sva podrška koja mi treba od njih. Kada ste mlađi, kada ste dete, mama i tata su vam sve na svetu i oni su bili stub na koji sam se ja oslanjala kroz život, ali sada imam Relju i svoju decu i odrasla sam i od njih primam i dajem im svu svoju ljubav", rekla je Nikolija.

Ona se zatim prisetila detalja iz detinjstva nakon što su se roditelji razveli. Kako kaže, imala je sve, raskoš koji su joj roditelji obezbedili, ali njoj to ništa nije značilo.

"Kada sam se rodila, ničega mi nije manjkalo materijalno, ni od strane majke, ni od strane oca, ali oni su bili razvedeni i ja sam kao dete uvek imala dve spavaće sobe, dva radna stola, dva ormana, sve duplo. Kao mala sam maštala da imam samo jednu sobu, jedan orman, radni sto. To izobilje me je uvek rastuživalo, jer sam ja htela da budu zajedno. Sada svojim najvećim luksuzom smatram to što je moja porodica na okupu i što smo živi, zdravi, puni ljubavi i što deca odrastaju uz mene i Relju. To je nešto što po mom mišljenju ne može da se kupi novcem i nema veze sa profesijom", otkrila je Nikolija, a evo kako izgleda jedan od susreta sa suprugom i majkom na aerodromu: