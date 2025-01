“Brate digli ceo MUP, helikopter, sve žive, jurimo po celom gradu Velju i ove njegove da ih nađemo i da ih uhapsimo. Znaš koja ludnica, mora danas da se nađe i to je to”, šalje on 4. decembra 2020.

Daniel Jovanović, inspektor srpske policije, krajem 2020. godine javio je crnogorskom kolegi Ljubu Miloviću da su dobili nalog da hapse njegove saradnike iz Beograda Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, što im je ovaj i prenio, kako prenose Vijesti.

Ovo proizlazi iz njihove prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, na kojoj su pisali sakriveni iza nikova Šakal i Oficir.

Optuženi pripadnik srpske Službe za kriminalističko-obavještajne poslove srpske policije , mjesecima prije toga objašnjavao je Miloviću da će Bezbjednosno informativna agencija (BIA) krenuti na saradnike kavčana u Srbiji, navodeći da je razlog tome njihova veza sa Nebojšom Stefanovićem.

Iz poruka koje je Jovanović slao Oficiru proizlazi da je BIA štitila kavčane do uoči ljeta 2020. godine, kada je, po tvrdnjama srpskog policajca, počeo rat između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Stefanovića, prenose Vijesti.

Danijel Jovanović se Miloviću povjerio da su i njemu skrenuli pažnju na kontakte sa ljudima bliskim Stefanoviću, jer, kako je tvrdio, mogla bi da nastrada njegova supruga, sada optužena službenica BIA-e Dušica Jovanović.

Milović i Jovanović prema optužbama srpskog i crnogorskog tužilaštva pripadnici su kavačkog kriminalnog klana.

“Brate digli ceo MUP, helikopter, sve žive, jurimo po celom gradu Velju i ove njegove da ih nađemo i da ih uhapsimo. Znaš koja ludnica, mora danas da se nađe i to je to. Nešto se dešava, brate ceo MUP, pun grad policije i samo njih traže. Ne zna se gde su, akcenat je stavljen na stadion i oko njega. I ja sam tuda”, poslao je on Miloviću 4. decembra 2020. godine, pišu Vijesti.

Odgovarajući na Milovićeve poruke kuda i ko traži Velju Nevolju i Miljkovića, precizira da su policajci “svuda oko stadiona”.

“SBPOK, ekipa za hapšenje, prateće odjeljenje, obavještajna, brate 100 ljudi na terenu sigurno. Mora da se nađe i da se uhapsi, a što nemam pojma”, piše on.

2021. godine,4. februara, pripadnici BIA lišili su slobode Belivuka i Miljkovića na beogradskom aerodromu, nakon što su se iskrcali iz aviona koji je doletio iz Tivta. Ta dvojica Beograđana boravili su kod Zvicera, a crnogorsko tužilaštvo tvrdi da su 22. januara hapšenjem članova škaljarskog klana spriječili njihovu likvidaciju.

Ljubo Milović traži i od srpskog kolege dobija detalje da su policajci kod Hyde parka, u Zvečanskoj, ali da je i on bio na terenu: “kod butika Partizana”.

On sve vrijeme sa terena prenosi Miloviću što se dešava, ali i da inspektori i pješke obilaze taj dio...

Popodne ga izvještava da akcija još traje, da je i on još na terenu i da će mu javljati sve što sazna, prenose Vijesti.

Milovića zanima što srpski policajci pričaju preko veze, pa dobija odgovor:

“Mi smo na posebnom kanalu, nemamo taj kanal, ali kolega iz kola sa Bakom na direktnoj vezi, a on je u štabu”...

“Brate sad sam bio ispred stadiona. Sad ćemo tu da se vozimo okolo, ali drži se non stop onaj ulaz sa zadnje strane gde je ona metalna kapija. Brate u kafiću iznad teretane sede njih 4-5 za sto, u teretani gde je bilijar ili tako nešto njih desetak trenira”, šalje mu oko 19.30 sati te noći.

On mu piše i da se ne može ući na stadion, već da čekaju “samo ako se pojave Velja ili Marko da se hapse. Da javimo ako ih vidimo”...

Milović tada traži potvrdu da su sve informacije koje mu je dao tačne, ali i ima li policija informaciju da je Belivuk sa ekipom na stadionu. Objašnjava i da Belivukov izvor istovremeno govori tom Beograđaninu da nijesu krenuli da ga hapse...

Jovanović se tada pravdao da ne bi nikada izmišljao takve stvari, ali i objašnjava da njegove kolege nemaju podatak, već pretpostavljaju da su Belivuk i Miljković na stadionu...

“Brate nas 4 ekipe i prateće odeljenje njih 7-8 auta, plus neki iz SBPOK su tu koje nisam video. Evo upravo javljaju da prekidamo”. Odgovarajući na Milovićevo pitanje jesu li na terenu službenici BIA-e, govori da jesu “sa Seat leonom novim”.

“Brate, baš sam izgoreo. Pa znaš li kad bih ja izmišljao ili fulirao neke stvari, sve što sam znao rekao sam, i sve to radim zbog tebe, pa ne bih prvo tebe nikad obrukao u životu, a kamoli sebe. Nek provere dobro, što je do mene ja sam samo istinu rekao uvek i stojim iza toga. Nek proveri malo bolje svoj izvor. Sad mi kaže kolega da se ovo radi direktno po naređenju novog načelnika UKP Pušića i da se šetaju oko stadiona već par dana, ali su danas uključili nas, nikom nije jasno zašto”, šalje Jovanović te noći oko 20.15 sati.

Policajca u bjekstvu zanima ko je Pušić, pa dobija odgovor da je to novi načelni UKP MUP, a odmah potom njih dvojica raspravljaju da li zapravo nema naloga za hapšenje, nego testiraju Jovanovića i njegovu ekipu hoće li javiti kome za akciju.

“Šta misliš da li nas i Baku testiraju da li ćemo javljati kome za akciju, a? Brate celu službu skoro izveli na teren da vidimo čim se pojavi ako možemo mi da ga uhapsimo, ako ne da javimo da ga startuju ovi što su bili dalje... Kao da nisu bili sigurni da je tu, pa čekali da mi javimo ili je nešto drugo bilo u pitanju”.

Jovanović, kada mu Milović potvrdi da ih testiraju, pita: “Što bi nas testirali, kome da javimo? Velji i ovima a?”...

Te noći Jovanović ponovo šalje da se nešto čudno dešava, i da mu je nejasno kako je bilo minimum 50 ljudi na terenu, a da je akcija bila zatvorena i najavljuje da će provjeriti testiraju li ih.

Belivuk i više članova njegove kriminalne grupe uhapšeni su dva mjeseca nakon te prepiske, 4. februara 2021. godine.

Par dana prije toga BIA je Belivuka i Miljkovića lišila slobode na beogradskom aerodromu, nakon što su se iskrcali iz aviona koji je doletio iz Tivta, prenose Vijesti.

Dvojica Beograđana boravili su kod Zvicera, a crnogorsko tužilaštvo tvrdi da su 22. januara hapšenjem članova škaljarskog klana spriječili likvidaciju Belivuka i Miljkovića.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu klan Velje Nevolje tereti za više monstruoznih likvidacija. Za najteža krivična djela protiv njih krivične procese pokrenulo je i ovdašnje Specijalno državno tužilaštvo, kako prenose Vijesti.