RASKINUO VJERIDBU, PA OTIŠAO U POLICIJU! Pjevač se razišao sa 18 godina starijom koleginicom, a onda mu se ovo desilo

Prije tačno dvije godine nekadašnji takmičar emisije "Zvezde Granda" Stefan Petrović Kosmajac vjerio je 18 godina stariju koleginicu Dušicu Ikonić, a sada je otkrio da je vjeridbu raskinuo.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand /printscreen

Nakon romantične vjeridbe uz svijeće i vatromet, Stefan Petrović Kosmajac je stavio tačku na idiličnu ljubav sa pjevačicom.

"Nisam više zaljubljen, nemam djevojku. Ne odgovara mi to u ovom trenutku", rekao je Stefan ne želeći da otkriva detalje raskida vjerdibe. Ali kako ima svega 23 godine, ne krije da i dalje vjeruje u pravu ljubav.

"Ljubav je nešto najljepše na svijetu i najbitnije je da se porodica slaže. Sve ostalo je prolazno, pare su prolazne i neophodne, ali ljubav je nešto što sve to popunjava", istakao je Kosmajac koji se ovih dana zbog tuđih žena susreo sa novim nedaćama.

Lažan profil na Instagramu sa njegovim imenom i prezimenom napravio mu je pakao od života, te je na kraju slučaj morao da prijavi nadležnim institucijama.

"Taj neko ko se predstavlja na Instagramu kao ja, piše tuđim ženama, uglavnom ženama mojih kolega, pa me zovu kolege i pitaju što sam pisao njihovim ženama. Nisam mogao da objasnim da to nisam ja, niko mi nije vjerovao da to ne pišem ja. Počeli su ljudi da mi dolaze kući. I lijepo odem u policiju i prijavim", ispričao je Kosmajac.