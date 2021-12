"PREMA RASTI SAM IMALA MILOSTI": Ana Nikolić o momentu kad je reperu URNISALA auto - Treba uhvatiti taksi u PIDŽAMI!

Ana Nikolić o turbulentnom braku sa Stefanom Đurićem Rastom čije prezime nosi i nakon razvoda

Izvor: Printscreen/ YouTube RTV Pink Official

Pevačica Ana Nikolić otkrila je da je tokom braka sa Rastom imala par burnih svađa.

Tokom jedne mu je uništila automobil, na šta se osvrnula i sada u jednoj emisiji.

"Prema Rasti sam imala milosti, baš zato što prema Miši Banani nisam, ovom sam izgrebala auto, onom zalepila. Ja ostavljam potpise i ruinirane aute, ne časopise. Treba noću do Vračara u pidžami dojuriti taksijem. Još uvek sam zvanično Đurić, i ostaću sve dok Tara ne poraste", rekla je Ana i tako otkrila da nakon razvoda nije vratila devojačko prezime, a potom ishvalila bivšeg muža:

"Znam da su svi bili iznenađeni mojom udajom, bilo je neobično i ludo, ali meni nije bilo čudno jer smo povezani duhom. On je jako sličan Marini Tucaković, preduhovito, pretalentovano i preinteligentno biće".

Nikolićeva je otkrila i da ćerka Tara voli tatinu muziku, a da ona ne voli mame koje samo pričaju o deci.

"Tara zna da mama radi, ali ne zna šta. Ona obožava tatinu muziku, Nućija, a moju muziku joj ne puštam. Neću da joj podgrevam to, ne mora svaka devojčica da bude kao mama. Ne bih ja svom detetu to poželela. Uvek su me najviše nervirale majke koje samo pričaju o deci, ja ne volim da pričam o detetu jer imam toliko toga da kažem o sebi".

