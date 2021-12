"GLEDALI SU ME KAO DA SAM IZ KONTEJNERA": Zlata Petrović otkrila bol iz detinjstva! O ovom hendikepu nikad nije govorila

Pevačica Zlata Petrović otkrila je detalje svoje velike tuge.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Pevačica Zlata Petrović važi za vrlo pozitivnu i uvek nasmejanu ženu, a pred novogodišnje praznike otkrila je detalje iz detinjstva o kojima retko govori.

Ona smatra da bi u današnjem vremenu mnoge stvari promenila, a onda je ogolila dušu i prisetila se i teškog perioda svog odrastanja.

"Ja sam žena koja bih pomirila ceo svet, želela bih da svi živimo podjednako, da imamo svi isto novca, da nema ljubomore i zloba. Ne znam kuda ide ovaj svet. Ne bojim se za sebe nego za buduće generacije. Samo bih volela da se ljudi ne vole iz koristi, već iz čistog srca. Nikada nisam znala šta znači ljubomora, evo moja deca i ja nikada nismo ništa slikali, a radila sam i hvala Bogu zaradila", započela je pevačica, a onda je otkrila i da je odrasla u teškim uslovima.

"Dete sam iz siromašne porodice i znam kako su me ljudi nekada gledala, kao da smo iz kontejnera jer smo siromašni. Ja to pamtim i pružam svima ruku i pozdravljam i od srca poljubim, ali sam to zapamtila. Volela bih da se veselimo, grlimo i ljubimo. Ovo je strašno, niko nema momke, neko čudno vreme došlo. Možda sam ja iz neke stare garde, ali eto to je moja želja", zaključila je Zlata.

Zlata iz sveta estrade ima mnogo prijatelja, a jedna od najboljih je svakako Goca Božinovska. Njih dve se ludo provedu gde god da se nađu, a evo kako su napravile ludu atmosferu na snimanju jedne emisije: