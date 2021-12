NA SILU JE UDALI KADA JE IMALA 15 GODINA: Idem kroz selo i vrištim - Zlata kroz suze o NAJVEĆEM GREHU iz prošlosti

Pevačica Zlata Petrović doživela je emotivni brodolom pred kamerama, prilikom životne ispovesti:

Pevačica Zlata Petrović rasplakala se u emisiji govoreći o svom prvom braku koji joj je nametnut kada je imala samo 15 godina.

Udala se za momka kojeg nikad u životu nije videla, i kojeg i danas povremeno sretne sa ćerkama.

"Nisam se udala svojevoljno, u selu je bio običaj da se udaš za nekoga koga čak i ne poznaješ. To nije bio neko koga sam ja volela, u koga sam bila zaljubljena. Nisam ni znala da treba da se udam, samo su došli tri dana pre svadbe i rekli mi da ću se udati. Plakala sam, kukala na sav glas... Moja majka je Ciganka, to je tada tako bilo, sklapali su se brakovi, moji su gledali da su oni domaćini, da imaju lepo domaćinstvo, a opet, oni su gledali da imaju neku vrednu i lepu devojku. Udala sam se sa 15 godina. Nek mi ti ljudi oproste, i taj dečko, on sad ima svoju porodicu, ali tu nije bilo emocije", rekla je pevačica i dodala:

"Mene niko nije ništa pitao, ja plačem, ali nisam mogla protiv svojih roditelja. Ja ne znam ni kako izgleda to selo gde idem. Nisam znala šta će sa mnom raditi i šta će biti... Taj dečko je stvarno bio divan. Otkad sam se rodila i verujem da će tako biti do kraja života, ja uvek idem emocijom. I on je bio tada 15 godina, viđam ga povremeno i njegove ćerke, pozdravljamo se. On je čak možda i najlepši momak sa kojim sam bila, ali sam pobegla od njega, ostala sam trudna, pobegla sam u Beograd kod tetke, majka je shvatila da nema kud".

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

"Šta ću, ja svoj greh nosim do kraja života, ali htela sam da se otarasim toga i jedan otišli smo kod jednog čoveka u četvrtom mesecu da aboritram. To nije bilo pod anestezijom, bilo je na živo, ćutala sam i posle toga otišla u kafanu da pevam. Nikad neću zaboraviti zelenu boju, to dete je bilo maltene živo, žene znaju to, a ja sam bila u toj nekoj zelenoj haljini i samo je mleko krenula da teče iz mojih grudi... To je moj greh koji je samo moj, možda da sam bila u nekim drugim godinama to ne bih uradila, ali to je tada bilo presudno za moj život. Nakon toga je bilo ili pevanje ili da me ponovo udaju", pričala je Zlata kroz suze u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".