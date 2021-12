TRI DANA PJEVAM NA ROMSKOJ SVADBI, PA KUPIM STAN U BEOGRADU: Goca jednom PREBILA gosta!

Hit priče Goce Božinovske!

Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK

Pjevačica Goca Božinovska poslednjih mjeseci je u žiži javnosti zbog sina Mirka i snaje Bojane koji su dobili sina Zorana.

Nedavno je prepričavala anegdote iz mladosti sa koleginicom i prijateljicom Zlatom Petrović, a sada otkrila i zašto više ne nastupa.

"Ja sam ludački radila. Mali broj koleginica je radio mojim tempom, čak i po dva nastupa dnevno. Dok sam radila pametno sam i štedjela, pa mogu da odmaram kad hoću. Na romskim svadbama ranije je bilo puno bakšiša, nakita, ma čega sve nije bilo. Neke gazde su završile po zatvorima, neke su poslove dale djeci, koja sad preferiraju drugu muziku. Sjećam se da su veselja trajala i po tri dana, vratiš se u Beograd i kupiš stan tim parama. Garderoba i tako te sitnice se ne računaju. Iskreno, baš je bilo puno para. Muški se radilo, a muški se i zarađivalo. Ja mislim da se takvo vrijeme nikad neće vratiti", rekla je Goca i otkrila zašto je jednom prilikom gostu razbila glavu!

"Na sreću, nije bilo ne znam koliko neprijatnih situacija, ali ta mi je ostala u sjećanju, a mislim da je i tom gostu. Jednog tipa sam mikrofonom udarila u usta, tačnije zube. Porazbijala sam mu nekoliko, krv se slivala samo tako. Došao lik, ja pjevam, on hoće da me ljubi, grli, štipka. Upozorila sam ga nekoliko puta, lijepo mu kažem da pazi na ponašanje, on meni kaže što sam došla ako mi to smeta. Ja se sklanjala od njega i u jednom momentu padne mi mrak na oči i mikrofonom ga direktno nabodem u glavu, tačnije u usta sam ga pukla. Krv krenula, on nešto šuška. Kad su vidjeli šta se dešava, obezbjeđenje odmah dotrčalo, izbacilo ga iz lokala".