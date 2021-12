ZVALA ME JE I REKLA ODMAH DA DOĐEM: Kuma Katarine Grujić otkrila - "Počela sam da plačem kada mi je rekla"

Andreana Čekić o pozivu koji ju je ganuo do suza

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić postali su roditelji, Kaća je na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Katja.

Mnogobrojni prijatelji i kolege ovog para bili su na proslavi povodom rođenja male Katje, a pevačica Andreana Čekić kao Kaćina kuma bila je glavna na ovoj proslavi.

Andreana je ispričala kako se osećala nakon saznanja da je njena najbolja drugarica postala majka i kako ju je Katarina pitala da joj bude kuma.

"Ne mogu ni da opišem kako sam se osećala kad sam čula vest! Iskreno, bila sam na pola-pola, pretpostavljala sam da će da me pita, ali odalo je to što mi je jednom rekla: 'Moramo hitno da se vidimo, moraš da dođeš kod mene', a ja sam taj dan radila, nisam znala kako da to uklopim, nisam znala šta je toliko bitno... Znala sam da je trudna, moja mama je bila sa mnom i baš sam joj rekla da moram da idem do Kaće, ona je krenula sa mnom, i tako je i bilo. Mnogo je sve bilo emotivno, zaplakala sam odmah", rekla je pevačica i dodala:

"Stigla je Katja, non-stop sam bila sa Kaćom na vezi, ona je žena koja ima sve, uvek je znala i šta želi i pravim putem išla kroz sve. Znam da će biti prava majka, kao i pravi drug svom detetu. Marko i ona se mnogo vole, baš zaslužuju da imaju dete, a i Katja zaslužuje što ima njih dvoje za roditelje".