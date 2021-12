POZNATU PJEVAČICU GODINAMA TUKAO MUŽ: Varao s mlađom koleginicom, kupovao joj poklone i vodio na žurke sa BOGATAŠIMA!

Iako se čini da među poznatim estradnim parovima teku med i mlijeko, a posebno onima koju su godinama u skladnom braku, izgleda da njihova zajednica i nije baš tako sjajna i bajna kako se javnosti prikazuje.

Izvor: Kurir

Kako Kurir saznaje, supružnici, koji su veoma uspješni u svom poslu, jedva su uspjeli da sačuvaju porodicu zbog nasilja i nevjerstva. Riječ je o jednoj od najpoznatijih muzičkih zvijezda, koja je duže od decenije trpi ozbiljnu fizičku i psihičku torturu.

U podlivima

Mnogo je onih koji to mogu i da potvrde javno, jer su je viđali modru i u podlivima, a jednom prilikom je zbog toga završila u bolnici. Takve scene nastajale su kada bi ona saznala da joj je suprug nevjeran i da se tajno viđa i sa trostruko mlađim djevojkama. Da stvar bude gora, jedna od njegovih ljubavnica bila je i njena koleginica, kojoj je ona mnogo pomogla na početku karijere. Bilo joj je žao što nije imala novca da uloži u svoj fizički izgled, pa joj je platila estetske intervencije. Kada je ta mlada folkerka postala riba, pjevačicin muž je počeo da je juri i piše joj poruke, a ubrzo su se i smuvali. Nije mogla da odoli poklonima kojim ju je obasipao. Sve to saznala je estradna zvijezda, koja je napravila haos u porodičnom domu. Izvor navodi da je tada došlo do nesvakidašnje svađe, koja se završila batinama. Ali to nije ono najgore što se dogodilo. Njihov naslednik odlučio je da napusti dom jer nije mogao više de podnese ciku, dreku i viku. Od tada je njihova porodica rasuta, a pjevačica i njen suprug na sve načine pokušavaju da izglade odnose.



To za Kurir priča poznati menadžer, kom se njegova pjevačica požalila nakon što je pukva tikva između njih.

Svjedok



"Kada je dobila poruku od njega, nije mogla da vjeruje. To je bilo prije korone. Sreli su se na jednom događaju, nakon čega joj je uveče stigao SMS da nikad bolje nije izgledala i interesovao se za njenog dečka, koji živi u regionu. To je bilo prvi put da joj se na taj način obratio. Moja pjevačica je uporno govorila o njegovoj ženi, a on je tjerao vodu na svoju vodenicu. Vidjeli su se, on joj je obećao kule i gradove. Tako je i bilo. Dobila je skupocjene poklone i sređivao joj je da pjeva na privatnim zabavama na kojima su bili njegovi prijatelji bogataši. Za nju nije bilo krize. Međutim, prije pola godine se taj odnos završio i ona mi je priznala da je njegova žena sve saznala", zaključuje sagovornik Kurira.