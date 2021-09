Milanu Boškoviću, sportskom novinaru, određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog nasilja u porodici.

Izvor: Youtube Printscreen/ Bezbednost nikada nije na odmoru

Boškovića je za ovo krivično djelo prijavila supruga, koja je došla lično u policijsku stanicu. Ona je u policiji izjavila da ju je suprug pretukao u stanu na Novom Beogradu u kome žive.

Kada se vijest inicijalno pojavila, novinari su pozvali Boškovića radi uzimanja izjave. On je u početku negirao da se bilo šta desilo, da bi zatim dao sledeću izjavu:

"U pitanju je lažna prijava za nasilje koja se nikada nije desila niti će se desiti. Večeras dijete vodim na utakmicu, a dijete će da ga pokupi iz iškole. Ta prijava je odmah odbačena. Ne postoji nikakav osnov, lažna je. Ja sam se inače razveo", rekao je Bošković za Blic.

Kako mediji prenose, Jelena je nakon ovog nemilog događaja odvela dijete u školu i nakon toga se obratila nadležnim organima i prijavila Boškovića.

Jelena je policiji ispričala da su se sporazumno razveli pre godinu i po dana, te da je razlog bio njegova preljuba. Istakla je da ovo nije bio prvi put da je bio nasilan, ali ga nikad pre nije prijavljivala. Živjela je u Barajevu kod majke, a prije dvije nedelje se vratila na Novi Beograd u stan kako bi djetetu bilo lakše da ide u školu. Rekla je, takođe, da je jutros oko 9 časova, kada je spremala doručak sinu, vidjela da je Milan nervozan. Rekao je, kako je ona ispričala policiji, da mu je uništila život i vezu koju je imao tokom braka.

Jelena je ispričala policiji da je nakon toga uzeo cipelu i gađao je u glavu, a poslije toga je otišla do kupatila. Zatim, došao je za njom, gurnuo je u kadu, a ona je, kako je ispričala, udarila leđima o česmu, a zatim joj je lupio par šamara. Zatim je krenula u spavaću sobu i gurnuo ju je na krevet i legao preko nje. Prema njenim riječima, u tom trenutku je naišlo dijete koje ih je razdvajalo i vikalo: "Skloni se od mame, nemojte više da se bijete", prenose Novosti.

Jelena je, kako tvrdi, nakon toga uzela dijete i krenula sa njim u školu, a Milan je pokušavao da smiri situaciju. Htio je da ih vozi do škole, a ona je to, kako ističe, prihvatila, zato što je sin to tražio. Kad je ostavila dijete u školu krenula je pješke drugim putem, a on je pokušavao da se pomire. Nakon toga, tvrdila je ona, došla je u policiju i sve prijavila.

Policija je odmah reagovala, a Bošković je, prema navodima medija, ubrzo pronađen i priveden u policijsku stanicu. O slučaju je obavješteno nadležno tužilaštvo.

A kako piše Blic, Bošković je nadležnim organima ispričao da mu je tokom svađe Jelena prišla i počupala ga za kosu, koja je nedavno transplantirana, jer je znala da će zbog toga da reaguje. Znala je koliko je proces transplatacije bio mukotrpan, bolan i skup, naglasio je u policiji.

Bošković je priznao policiji da ju je u tom momentu odgurnuo, a ona je izgubila ravnotežu i sjela na ivicu kade. Onda je, kako kaže, ustala, počela da ga grebe, a on ju je ponovo odgurnuo. Kada je nastavila da ga vrijeđa, on je klekao, jer je tu bilo dijete, i zamolio je da to ne radi.

Zatim su dijete odvezli zajedno u školu i on ju je navodno zamolio da odu da popiju kafu i rekao da želi da ovo bude poslednja svađa, ispričao je Bošković policiji. Rekla mu je da želi da prošeta, što je razumio. Onda je otišao u kafić, sjedio i čekao je. Pozvao ju je nekoliko puta, a ona mu se nije javila. Nakon toga ga je u kafiću zatekla policija.