"TO NEKA OSTANE IZA MENE, GLEDAM NAPRED": Sloba odlepio posle Kijinih optužbi da je Lunu ostavio zbog karijere

Pevač Sloba Radanović reagovao je na navode koje je njegova bivša žena Kija Kockar iznela u javnost.

Izvor: Pink/kurir/screenshot

Kristina Kija Kockar otkrila je medijima da zna pravi razlog zbog kog je Sloba Radanović ostavio Lunu Đogani, i da smatra da je vreme da svi to znaju. Pevačica je rekla kako je sve to bilo zarad karijere, tačnije da je Slobu u tom trenutku saradnik uslovio.

"Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna", kazala je Kristina za Svet.

Izvor: Kurir TV printscreen

Nakon tih priča Sloba je za Kurir kratko prokomentarisao:

"To me ne zanima. To je prošlost. Ne volim da pričam o bivšima uopšte. Ne želim da komentarišem njih. Sve što je bilo iza mene, neka ostane iza mene. Ja sam čovek koji gleda napred, ide uzbrdo", rekao je pevač, vidno iznerviran.

On je više puta isticao da ga priče iz prošlosti ne zanimaju, te da uživa u društvu verenice Jelene: