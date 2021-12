VIDELA SAM GA U ČETVRTAK, UMRO JE U NEDELJU: Džejeva ćerka kroz suze - "Nisam znala šta su nosila ta TRI dana"

Marija Ramadanovski o ocu na prvu godišnjicu smrti



Ćerka Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski progovorila je o smrti čuvenog oca, poslednjem susretu s njim i natpisima da se porodica posvađala oko penzije.

"Za mene ova godina ništa ne znači, to što je kao prošla godina, meni kao da je stalo vreme, kao da je umro pre mesec dana, pa sam još u nekom šoku i tek se navikavam na gubitak. Ne znam koliko će mi vremena trebati, neke stvari stvarno nikada ne prolaze, iskreno, meni ništa nije lakše iako je godina prošla, kao da mi je stalo vreme i pokušavam da mi dopre do glave šta se zapravo desilo".

Marija je otkrila da joj otac nedostaje u svakom trenutku, ali da ne postoji stvar koju mu nije rekla dok je bio živ.

"Sigurno sam mu rekla sve što je trebalo, ali imam potrebu opet da mu kažem koliko ga volim, koliko mi je stalo do njega, koliko mi nedostaje, koliko mi je značio kroz život. Najviše bih volela da mogu da vratim vreme, da još više vremena provodim sa njim i da mu svaki dan pokazujem koliko ga volim".

Džejeva ćerka je potom opisala i poslednji susret sa ocem.

"S obzirom na to da ja nisam živela sa njim, živela sam sa mamom, ali sam, naravno, svaki drugi, treći dan dolazila kod njega, boravila sa njim i provodila vreme, on je umro u nedelju, a ja sam ga poslednji put videla u četvrtak, par dana pre nego što će umreti. Malo je kašljucao, ništa sprecijlno, kao i svi pevači, znate već kako to ide, nismo shvatili da on ima tolikih problema sa srcem i da će umreti za tri dana, to niko nije pretpostavio. On nije dozvoljavao da mi budemo tužni, da se brinemo oko njega i kad mu je možda bilo loše, nikada se nije žalio da mu je loše, tako da nismo mi to primetili da će da umre od četvrtka do nedelje".

"On mi je bio najveći oslonac u životu, celoj porodici, mojoj sestri i majci, izgubili smo najveći oslonacu životu. Šta god da mi je trebalo u životu on je bio tu da mi pomogne, da li to bio savet, posao ili džeparac, šta god da je u pitanju, problem neki, uvek sam mu sve govorila. Čak i kad nešto pogrešim, on je uvek govorio: "Bolje mi reci da rešimo taj problem, nego da upadneš u još veći problem ako mi ne kažeš". Skroz sam bila opuštena sa njim, sve je znao o meni, moje dobre, ali i loše strane koje svi mi imamo. Uvek sam se trudila, najviše zbog njega, da budem najbolja što mogu, jer sam bila svena ko mi je otac i onda nikad nisam htela na neki način da uprljam njega. Uvek je bio tu za mene, naravno, i za moju sestru, pamtim ga kao najboljeg tatu na svetu. Iskreno, ne mogu da kažem da nije bio strog, naravno, uvek mora da se zna gde je granica i šta je dozvoljeno, a šta nije, ali opet, on je bio tu i kada pogrešim da mi pomogne. Nikada me nije kudio, ali normalno strahopoštovanje i dan danas imam prema njemu i mislim da je to ispravno i da to tako treba".

Marija je potom govorila i o novinskim natpisima u kojima se tvrdi da je nakon Džejeve smrti došlo do problema oko podele imovine.

"Bili su neki natpisi koji nemaju veze sa vezom, niti se mi svađamo oko penzije, niti se bilo šta dešava oko toga. Znam kako je to kad čovek umre, prvo idu sahrane, pa ide ko je kome šta ostavio, pa šta su deca rekla. Ništa od toga nije istina, nabitnije je da smo mi živi i zdravi, da se slažemo, da smo tu jedni za druge, može da priča i piše ko šta hoće. Nisam davala nikakav intervju, sad kažem, niko se ne svađa oko penzije, niti oko bilo čega, da li su to pare, imaovina, uspomene, život... Apsolutno u našoj porodici nema nikakvih problema niti nesuglasica. Sve je to rešeno po pravilu, kako treba, nekim sudskim procesima, niko neće dobiti ono što ne zaslužuje, svakome po zasluzi".