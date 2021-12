"JOŠ GA PIĆE ČEKA NA STOLU, I DALJE PRIČAM SA NJIM": Kum pokojnog Džeja ne može da se pomiri sa gubitkom

Na godišnjicu smrti od iznenada preminulog Džeja Ramadanovskog, njegov kum otkrio je da je bol i dalje prevelika.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel/Youtube/printscreen/Pesmom Za Dusu TV GRAND

Džej Ramadanovski napustio nas je iznenada pre tačno godinu dana. Sa njegovim gubitkom najbliži ne mogu da se pomire, a kum Zoran Jagodić Rule otkriva da i dalje priča sa njim, da ga još zove na piće i svaki dan očekuje da će se pojaviti na vratima picerije u kojoj su se viđali.

"Proletelo je godinu dana, stalno sam u kontaktu sa Andrijanom i ne mogu da verujem da ga više nema. I dalje mu ostavimo piće u njegovoj omiljenoj piceriji, u kojoj je danonoćno sedeo. Nikad ga nećemo zaboraviti, njega i tu njegovu energiju, takav se neće ponoviti. Svemu je davao tu harizmu posebnu. Kad god pogledam u mural na Dorćolu kao da ga čujem, pa pitam: "Gde si Džeki, šta ćeš da popiješ"", rekao je Rule.

On objašnjava i zbog čega je mural naslikan baš na tom mestu, ali i otkriva detalje iz pevačevog detinjstva koje mnogi nisu znali.

"Mural je tu urađen jer je on tu na ulici odrastao i, kao mali, lupao u bubnjeve, tražio ljudima da mu kupe čokoladicu životinjsko carstvo. I tu iz kafića su mu i kupovali, on je to pamtio i uvek se u taj kafić vraćao... Bila je to kafana, pa bilijar klub i sad evo picerija. Svi su Džeja voleli, Dorćol nije Dorćol bez njega."

Evo o kom muralu je reč:

Da je Džej bio jedna od omiljenih osoba svih koje poznaje pokazuje i to što mnogobrojni prijatelji iz inostranstva čim stignu u Srbiju posete njegovu večnu kuću.

"Prijatelji iz Amerike i Nemačke često dođu i vodim ih na groblje, kod njega. Često se setimo brojnih anegdota, onog njegovog čuvenog: "Lutko, kakva si, za Milano, kao da si sišla sa modne piste!" Pričam s njim kad odem na groblje, ova situacija mu se ne bi svidela. Ne bi podneo što mu umiru kolege. Otišao je tad, negde u prvom talasu korone. Sećam se, videli smo se na 25. maju, rekao je: "Šta je ovo, gde ide ovaj svet..." Pazio se, čuvao, malo je gde i išao tada", rekao je Rule, prijatelj i kum pokojnog pevača.

Podsetimo, Džej Ramadanovski preminuo je iznenada 6. decembra 2020. godine, u 56. godini života zbog problema sa srcem. Iako su lekari pokušavali da ga reanimiraju, nisu uspeli. Tri godine pre smrti pevač je operisao srčane zaliske u Beču i tada su mu doktori savetovali da mora da vodi računa o ishrani i zdravom životu.

Porodica i prijatelji u subotu su održali pomen povodom godišnjice smrti, a evo ko je sve došao: