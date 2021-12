AKO JE INTELEKTUALAC, NE ZNAČI DA NIJE PRIMITIVAC! Nikolina o etiketi najfinije osobe na javnoj sceni

Nikolina Kovač slovi za jednu od naših najlepših pevačica koja je već je godinama na muzičkoj sceni i za jednu od onih javnih ličnosti uz koju se ne vezuju skandali.

Kako je na javnoj sceni poznata kao jedna od smernijih i povučenijih osoba, Nikolina je progovorila o svom načinu na koji je izabrala da gradi karijeru jer, kako navodi Sanja Marinković, za pevačicu često kažu da je "baš fina".

"Ljudi danas ne biraju sredstvo kako bi došli do cilja. Govorim u svoje ime, ja sam od samog starta onakva kakva jesam, nikad nisam htela da se menjam. Prosto, to neko vaspitanje koje nosim iz kuće je najveći benefit koji sam mogla da dobijem. Ulagala sam i u svoje obrazovanje, i to je sve neka nadogradnja, ali ono što vam roditelji usade, ono što ponesete iz kuće, mislim da je to ključno za svakog čoveka", rekla je pevačica i dodala:

"Ne mora značiti da je neko intelektualac, a da nije primitivan. Postoje ljudi koji su završili četiri razreda osnovne škole, pa od njih možemo naučiti više mudrosti neko od nekog ko je intelektualac. Živ primer je moja baka, koja ima baš četiri razreda osnovne škole, ali ona je najčitanija žena, ona je neko od koga ja i dan-danas učim i prosto je sve do kućnog vaspitanja, to su neke elementarne stvari", zaključila je Nikolina u emisiji "Magazin In".

Nikolina je za Magazin In obukla crveni sako i crvene pantalone s izrezima do kolena, a zbog dekoltea je morala da vodi računa o svakom pokretu!