PROMIJENILA LIČNI OPIS, A PORUČILA: BILA SAM LIJEPA I PRIJE OPERACIJA! Iva Grgurić priznala šta je radila na sebi

Iva Grgurić, pobjednica Zadruge 3 i do nedavno voditeljka, za katak period promijenila je lični opis, pa je i pričala je o estetskim zahvatima i operacijama kojima se podvrgla.

Nakon što je priznala da ne zna ko su Sloboda Mićalović, Ana Ivanović i Lena Kovačević, na red je došao i fizički izgled, o čemu je temu započela Eva Ras koja je gostovala u istoj emisiji.

"Ja, kao ovako starija žena, pitala bih Ivu da li ima silikonske grudi, da li je produžavala noge, sad se sve promijenilo", zanimalo je glumicu, a Grgurićeva se nasmijala.

"Pa, dobro, ne mogu sad da kažem da sam svašta radila. Ja sam oduvijek bila lijepa, samo sam nešto doradila. U tome nema nešto loše, ako je sa nekom mjerom, složio bi se sa mnom doktor Colić, a ja mislim da sam sve uradila s nekom mjerom. Ako ćemo ići u detalje, skoro sam smanjila nos, to je centar lica, pa sam svjesna da je to dosta promijenilo moj izgled, ali opet je urađeno s mjerom", rekla je Iva u "Magazinu In".

"Ja sam primijetila da izledaš lijepo, ali nisam bila svjesna šta si sve radila", poručila joj je Sanja Marinković.

"Izvadila sam hijaluron iz usta. Znaš kako, gledala sam neke starije snimke iz Zadruge, htjela sam da vidim šta bi trebalo da promijenim na sebi", pričala je Iva i priznala da je muškarci ipak ne gledaju u oči kada razgovaraju sa njom.

"Ne... U šta bi gledali? Krenu prema nogu, pa na gore, zaustave se na grudima, pa tek onda dođu do lica", poručila je.

