"JA SAM SVOJE MESTO NAŠLA": Indira Radić se povukla iz javnosti, ovo je pravi razlog! A evo i kako danas izgleda (FOTO)

Pevačica Indira Radić godinama se ne pojavljuje u medijima, a sada je otkrila i pravi razlog tome.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Indira Radić već više od dve decenije važi za jednu od najpopularnijih pevačica folk muzike na našim prostorima, ali poslednjih godina gotovo da je nigde u javnosti ne možemo videti.

Ona je nedavno nastupila u Beogradu, a ekipa Kurir televizije srela ju je i proverila šta se to sa njom dešava.

"Slušam muziku i biram pesme. Uglavnom sam u takvom raspoloženju i tako provodim dane. Trebalo bi da objavim novi singl, a uglavnom živim kao sav normalan svet!, rekla je Indira, a na pitanje zašto se povukla iz javnog života, priznala je:

"Toliko me je bilo u novinama, po emisijama, davala sam intervjue... Sad imam ozbiljne godine. Nemam ni povoda da se pojavljujem u medijima, a s druge strane, ima toliko mladih ljudi koji treba da nađu svoje mesto u ovom poslu i prepuštam njima to. Ja sam svoje mesto našla, hvala Bogu. Sve što od mene možete čuti to je putem pesama. A ljudima koji prate moj rad obratim se i preko društvenih mreža, opet kad imam neki povod."

Pevačica je odlučila i da ne peva za doček Nove godine.

"Ne nastupam za Novu godinu. Pre dočeka imaću koncert u Švedskoj, a u 2022. ulazim u porodičnoj atmosferi. Imam dva unuka, to je ludnica po kući", rekla je pevačica uz smeh.

Pogledajte kako Indira danas izgleda: