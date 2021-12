SEKSI BRITANKA KONAČNO PRIZNALA - GLEDATE U 4 KILE SILIKONA! Instagram cica ŠOKIRALA - "Napumpana do maksimuma!"

Pejdž Britiš otkrila koliko se tačno "sređivala"

Izvor: Instagram/paigebritish

Pejdž Britiš važi za jednu od najatraktivnijih lepotica na Instagramu koja je zahvaljujući golišavim fotkama zaradila milione pratilaca i otprilike isto toliko funti zahvaljujući sponzorskim ugovorima.

Odnedavno prihoduje i prodajom škakljivog sadržaja na platformi za odrasle Onlyfans, a u nedavnom razgovoru s pratiocima na Instagramu otkrila je i par zanimljivosti o sebi.

Pejdže je otkrila da voli mišićave muškarce, ali je "nervira što malo njih radi vežbe za noge - ja volim kad ima i jaču zadnjicu i butine", a na pitanje kako ona trenira i koliko ima mišića i sala na sebi dala odgovor koji niko nije očekivao.

"To ne znam i ne zanima me, ali znam da imam 4 kile silikona na sebi", napisala je Pejdž a onda pokazala grudi i zadnjicu, tačnije mesta gde se "napumpala do maksimuma" kako su napisali pratioci.

Pogledajte je: