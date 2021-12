PLJUŠTE PROZIVKE U EMISIJI UŽIVO! Dalila i Car oči u oči nakon svega, pale provokacije - "Nisam želeo da se RAZVEDE!"

Dalila Dragojević i FIlip Car zajedno gostovali u emisiji.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Offical

Nakon što ju je prevario sa bivšom devojkom Majom Marinković, Filip Car i Dalila Dragojević prekinuli su svaku komunikaciju u Zadruzi, a sada su se prvi put našli sami oči u oči u emisiji "Amidži šou".

I ovaj njihov susret nije protekao bez prozivki, opaski i provokacije, te se konstanstno osećala neprijatna energija.

"Da li vas dvoje komunicirate?", pitao je Amidžić.

"Ne, ona pokušava, video si malopre, ali ne", istakao je Car.

"Laže. Rekla sam da će biti lažan u emisiji, a što se mene tiče je sve iskreno", istakla je Dalila.

"Ona je mislila da sam ja gangster, ja sam mislio da je ona dama. Ispostavilo se da ona nije dama, a da ja nisam ganster", peckao je Filip.

"Tamo u Zadruzi su pričali zadrugari, kako se odlučujete za takvog momka... Mene to nije interesovalo, videla sam samo njega. Ali kako se završila veza, tj. kako sam ostavljena, videla sam da su svi ljudi bili u pravu koji su me upozoravali. Čim se kamere upale, on ima potrebe da laže. Kad ga vidim pitam se kako sam mogla u e da poverujem... Ali šta ću, bilo je iskreno, ja sam se zaljubila i volela ga. Sad osećam samo gadost, koliko je spreman da laže, ali ima nekad smešne fore, zasmejem se", rekla je Dragojevićka.

Izvor: Pink TV /screenshot

"Ona je potencirala komunikaciju sa mnom, ja tako smatram. Tako i ja, kada osećam ja osećam, šta ne osećam ne osećam. Ja sam bio sa Majom u vezi kada sam ušao u odnos sa Dalilom. Pao sam pod uticaj, neki zadrugari su me lagali za Maju. Ja sam tada pogrešio, sada sam sve ispravio. Bio sam svestan da je ona udata. Ljudi koji su spremni na velike odskoke životne nisu spremni na male korake. Ja sam pokušavao da do tog velikog koraka ne dođe, jer sam se bojao. Trudio sam se da ona to ne napravi, to šo je napravila, borio sam se protiv toga. Želeo sam, ali sam se i borio protv toga. Hteo sam da napustim kuću, i da se odmaknem od nje. Kada sam video da smo predaleko otišli ja sam se prepustio tome. Bio sam za to da se ona i Dejan raziđu. Dalila je pričala loše o braku. Ja sam joj rešio problem braka", rekao je Filip Car,

"Kako lažeš Filipe! Imao je Mikija koji ga je savetovao da ne ulazi u to, da sam ja u braku, njega ništa nije zanimalo", rekla je Dalila.

"Ta žena je rekla da je u mraku, ne u braku. Rekla je da je bila u okovima, zagušena...", nastavio e Car.