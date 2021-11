SKINU TABLICE S MOG GOLFA, STAVE GA NA "PETICU" I KAŽU VOZI! Ivan Gavrilović otkrio - "Davali mi i pošee, ludo vreme"

Pevač Ivan Gavrilović otkrio da je svojevremeno dobijao automobile na poklon.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Dens zvezda devedesetih i pevač koji se razveo pred kamerama rijalitija Parovi Ivan Gavrilović nedavno je otkrio da su mnogi mladi gubili živote zbog njegovog hita "200 na sat", a sada i da je tokom karijere dobijao automobile na poklon.

"Zamislite, moj otac je bio majstor za automobile, a uvek je vozio kola koja su čukana sa strane, jer ga je mrzelo da svoja sređuje. Neverovatno je da ja u tim momentima nisam znao gde su te pare odlazile. Nisam se ja tu nešto iživljavao, nisam imao nijedan porok, imali smo svega napretek. Bilo je to nelegalno vreme, čak sam u jednoj situaciji dobijao automobile na poklon", rekao je Gavrilović i otkrio:

"Odem u Kotor da pevam i sad taj čovek ima deset 'poršea' i on mi kaže: 'Ajde, provozaj se malo', kabrio 911 i on mi da da se vozim 15 dana, a ja se vozim dve godine. Ja ga pitam:'Druže, kad da ti vratim?', a on kaže: 'Ma vozi, boli te uvo!'.

Ili, odem na Pale dve godine posle rata, neki hangar, tu 50 automobila, sve najnovije marke i ja ulazim tako i ovi Bosanci kažu: 'Ajde, provozaj jedan.' Ja imao 'golfa dvojku', i sednem u 'peticu' i probam. Pitaju me: 'Brate, koji ti se sviđa?!' Ja kažem: 'Ova ‘petica'. Nije prošlo ni pet minuta oni prebacuju tablice sa mog 'golfa' na 'peticu''.

Iz ove perspektive, ali i iz one tada, to je jako nezakonito, ali tada je bilo ludo vreme. Rekli su mi, vozi ga, ali nemoj da ideš u inostranstvo s njim", prisetio se pevač.