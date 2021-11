MOMCI SU POGINULI UZ MOJU PESMU "200 NA SAT"! Gavrilović otkrio šta su mu bajkeri tražili - "Zapaliće nas, gasi bre"

Ivan Gavrilović ispričao je kako su mladi gubili živote zbog njegove numere "200 na sat", kao i neobvičan zahtev koji je dobio za jednu godišnjicu smrti.

Ivan Gavrilović nedavno se našao u žiži interesovanja zbog preljube u rijalitiju, a pevač je devedesetih bio zvezda dens muzike čije su numere i danas veliki hitovi koji se rado slušaju.

Ipak jedna pesma koja se posebno izdvojila jeste numera "200 na sat", a Ivan je ispričao kako su mnogi mladi izgubili svoje živote, jer su bukvalno shvatili reči iz ove pesme.

"E, nisam vam rekao još neke nelogičnosti, ili kako da ih nazovem. Na primer, ja nikad nisam vozio brzo iako pevam 'Dvesta na sat', ha-ha-ha! To je bila metafora za zezanje, kad sam to čuo, nije mi palo na pamet da će neko bukvalno da shvati i da vozi 200 na sat, a dešavalo se bezbroj puta. Pa su me posle prozivali da ja utičem negativno na mlade", prisetio se Ivan za "Kurir", pa dodao:

"A te morbidne situacije, ako moram da pričam o tome... Jedna situacija iz Švedske, kad sam bio u Malmeu, javlja mi čovek što je držao klub, kaže: 'Znaš šta, dva momka su poginula uz tvoju pesmu '200 na sat'.' Valjda su stvarno vozili dvesta na sat u krivinu, ne mogu tačno da se setim sada. I ja kažem, pa dobro, šta ja sad da radim tu. Bio sam zbunjen tada, nisam se osećao odgovorno. Gazda kluba mi kaže: 'Ajde, molim te, da održiš govor ljudima u klubu da ne treba da voze brzo'".

Gavrilović se prisetio i kada su ga bajkeri zvali na godišnjici smrti njihovog drugara.

"I onda, recimo, pravili su godišnjicu smrti u Bijeljini bajkeri, ja sam išao da pevam na godišnjicu smrti njihovog drugara. Kakve su to situacije, sunce ti.... Oni tako odaju počast svom drugu, to je neki zakon među bajkerima. I onda je mene jedan zamolio, kao, kad dođe do onog brejka u pesmi gde ja kažem stop, on će da upali motor u znak poštovanja. I on je upalio motor, dao pun gas nasred diskoteke, zadimilo se sve, ja vičem: 'Zapaliće nas, u p.... materinu, gasi, bre!' Morbidno, ali je to njihov omaž, kao što neko ima neki svoj običaj", prisetio se Gavrilović.