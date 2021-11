TONI OBORIO DRAGANU MIRKOVIĆ S NOGU! Poslao joj ogroman poklon i poruku po kojoj ga je odmah prepoznala (FOTO)

Nije došao na snimanje, pa je iznenadio poklonom.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Dragana Mirković važi za jednu od najvećih zvijezda na našim prostorima, a podršku u svemu što radi ima od svoje porodice. Njen suprug Toni Bijelić ne propušta priliku da je iznenadi, pa je to učinio i sada.

Dok je Dragana davala izjave pripadnicima sedme sile koji su se okupili u Požarevcu, na snimanju novogodišnjeg programa njene televizije u salu je donijet ogroman buket od 101 ruže.

Pjevačica nije znala šta ju je snašlo, gledala je uznevjereno oko sebe, sve dok nije uzela poruku iz buketa i shvatila da je iznenađenje od njenog supruga.

"Pa od Tonija, ko bi bio. Poruka glasi: 'Volim te kao prvog dana', to može biti samo on", rekla je pjevačica, te priznala da umije i ona njega da iznenadi, ali da je on taj koji to čini više:

"Iznenadim i ja njega, mada je on prepun iznenađenja definitivno. Nisam ovo očekivala. Ima on običaj da to radi, ali nema mogućnosti jer smo stalno zajedno. I onda kada se razdvojimo kao da je pakao, zato je vjerovatno i osjetio potrebu jer nije mogao da dođe sa mnom, pa je poslao ove prelijepe ruže".