Slavni glumac izjavio je da želi da nasledi Danijela Krejga, a mnogi ne mogu da ga zamisle u ulozi novog Džejmsa Bonda.

Ljubitelji čuvenog Džejmsa Bonda uveliko nagađaju ko bi mogao da zameni slavnog Danijela Krejga u ovoj ulozi, a sada ih je glumac Dvejn Džonson, poznatiji kao The Rock (Stena) sve šokirao kada se sam ponudio za ovu ulogu.

Ova vest je dočekana sa podsmehom jer gotovo niko ne bi mogao da zamisli Dvejna, koji se proslavio ulogama "opasnog momka" u ulozi zavodnika Bonda.

Ipak, glumac je ozbiljan u svojoj želji da nasledi Krejga koji je lik najpoznatijeg britanskog špijuna tumačio u pet vrlo uspešnih nastavaka.

"Želeo bih da nasledim Krejga i da postanem sledeći Bond", rekao je on i dodao da je njegov deda glumio negativca u filmu "You Only Live Once", petom nastavku o Bondu.

"Moj deda je bio Bondov negativac. To je jako, jako kul. Ali ja ne želim da budem negativac, želim da budem Bond", rekao je The Rock za strane medije.

Nakon što je saopšteno da će Krejg poslednji put tumačiti Bonda u filmu "No Time To Die" koji je premijeru imao ove godine, počela su nagađanja ko bi mogao da ga nasledi. U opticaju su, barem prema željama publike, Idris Elba, Tom Hardi, kao i Henri Kavil, ali odluka još uvek nije doneta.

ŽELIM DA BUDEM SLEDEĆI DŽEJMS BOND! Mišićavi glumac ŠOKIRAO izjavom - Niko ne može da ga zamisli u toj ulozi

Iako niko nije shvatio ozbiljno Dvejnovu želju da postane novi Bond, setimo se da publika ni Krejga na početku nije mogla da zamisli u toj ulozi.