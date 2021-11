SRAMOTA ME JE ŠTO SAM BILA SA NJIM! Careva bivša urnisala rijaliti ljubavnike - ovako komentariše Dalilu i Filipa!

Sanja Stanković isprozovala Dalilu Dragojević i FIlipa Cara.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official

Sanja Stanković bila je dio nekoliko sezona Zadruge, a u poslednjoj je uplovila u kraću vezu sa Filipom Carem koji zbog veze sa Dalilom Dragojević već neko vrijeme puni naslovne strane svih medija.

Starleta je na Dalilinu javnu preljubu, kasnije i razvod braka imala spreman komentar, a potom se dotakla i odnosa rijaliti ljubavnika.

Sanja nije imala ništa lijepo da kaže za njih, te je istakla i da ju je "sramota što je bila sa Filipom".

"To mi je sve odvratno i katastrofa, skrnavljenje braka, pogotovo to što Dalila radi. Bila sam u Sarajevu juče, ljudi mi prilaze i govore mi kako im se gadi šta ona radi. Meni je to iskreno katastrofa, nikad se nisam radovala tuđoj nesreći, ali drago mi je što je došlo do tog raskida braka, mislim da je tako najbolje", zapaža Stankovićeva, pa je zatim prokomentarisala svog bivšeg dečka, Filipa Cara.

Sanja Stanković

"On je jedina osoba za koju me je baš sramota što sam bila sa njim. Kadruše su velike, i on i ona, mislim da sve zaslužuju jedno drugo, bukvalno. Gledala sam njihovu svađu iz hotela, koja je odvratna, katastrofa... Ne znam koliki želudac Dalila mora da ima da proguta sve to što joj je on rekao, da ga poljubi, zagrli, a kamoli da ima odnos sa njim poslije svega što joj je izgovorio", iskrena je Sanja.