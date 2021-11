FOLK MILIJARDERKA OTKRILA KAKO JE NASTAO HIT "EJ, BRANKA, BRANKA" POSVEĆEN NJOJ: Bili smo u kolima i to je bila SUDBINA!

Branka Sovrlić ispričala detalje o nastanku čuvene pesme.

Popularna pevačica Branka Sovrlić, koja važi za jednu od najbogatijih na estradnoj sceni, odgledala je film "Toma" kao i njene brojne kolege, a jedna stvar u filmu joj se nije dopala.

Pevačica smatra da menadžeri u filmu nisu predstavljeni na pravi način, već kao "šarlatani", a zamera na tome što njen suprug Paja, koji je bio glavni u to vreme, nije spomenut.

"Moj suprug je bio glavni menadžer, i nije bio takav. On je prvo fakultetski obrazovan čovek. On mu je prvi i organizovao koncerte i to zahvaljujući pesmi 'Ej, Branka, Branka'", rekla je pevačica, a zatim ispričala i kako je nastao ovaj veliki hit Tome Zdravkovića.

"Tu pesmu nije napisao Toma, već Miša Marković i to slučajno. Tada sam bila početnica, mlada, tek izdala prvu ploču. Krenula ja za Niš autobusom, a on me je vozio na stanicu kao dobar kolega", izjavila je pevačica i dodala da se sve dogodilo spontano.

"Ja ga pitam kako pravi pesme, kako to ide, a on me pogleda dok je vozio i kaže: 'Ej, Branka, Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka', i eto tako nastade pesma. To je bila neka sudbina. Toma je zbog te pesme imao sto koncerata", istakla je Branka Sovrlić.

