TARA ĆELAVA POSLE TUČE S MILJANOM KULIĆ! Bila sam sva krvava, jedva su je skinuli s mene - ŠOK snimak počupane Tare

Tara Simov komentarisala tuču s Miljanom Kulić tokom koje je ostala bez nadogradnje

Izvor: Zadruga Official

Tara Simov komentarisala je svoj brutalni okršaj sa Miljanom Kulić, tokom kojeg je ostala bez kose!

Miljana joj je zbog tuče za pivo počupala nadogradnju i pri tom otkinula i Tarinu prirodnu kosu:

!Ja sam uzela tri piva, za sebe, Frana i Mateju, tu su stajala ta neka piva. Miljana je ceo dan napastvovala ljude za pivo. Mateja i ja smo večerali pred Zadrugoviziju, ona je krenula da ga spopada. U diskoteci je počela da me ispituje gde je pivo, gde je pivo. Spodala je Frana, tu se se oni ispolivali prvo. Ceo dan nije bila normalna, svaki put peni kad je Zadrugovizija. Uzela je flašicu vode, htela da me polije, ja sam se sklonila, uhvatila me je za kosu i povukla", rekla je Tara voditelju Milanu Miloševiću i nastavila:

"Krenula je da vrišti, nekome nešto radi, kao da hoće da se vidi da neko nešto njoj radi, a ona radi. Mene su ljudi toliko vukli, vukli su tako i moju kosu. U toj situaciji je Đedović čučnuo dole i video da mi ona drži kosu. Nisu mogli da je sklone od mene, zato sam ovde ćelava. Svi pramenovi su bili krvavi. Nekako su je skinuli s mene. Ja sam u trenutku nemoći iz besa šutnula barski sto, htela sam da je pogodim. Nisam je pogodila, a htela sam. Imala sam mali pečat tu na kosi".

"Otišla, popravila šminku, ona došla do sobe, ponovo me polila. Stajala sam, nisam se pomerala dok nisam videla da je uzela mleko. Pale smo preko kreveta, ne znam šta bih rekla. Razumem Miljanu jer je bolesna, imam razumevanja, možda sam se ja ogrešila prošle godine kad sam htela da se diskvalifikujem preko nje. Ali imali smo korektan odnos. Posle ovoga možemo da razgovara samo sa mojim advokatom. Obratila mi se, vređala me je. Matora i Đedović su isto podneli krivične prijave, fali još jedna, dve i otići će tamo gde joj je mesto", rekla je Tara.

Pogledajte video: