Car i Dalila ponovo raskinuli

Izvor: Zadruga Official

Dan pošto je Dejan Dragojević uživo na televiziji zatražio razvod od Dalile, a rijaliti preljubnica je završila u krevetu s novim dečkom Filipom Carem, uslijedeo je raskid.

Dalila i Car su se posvađali u krevetu u hotelu, jer ona nije željela da razgovara iako je Filip insistirao.

"Kunem se u sve moje da smo završili", rekao je Car i dodao da će napustiti hotel, ali se svađa nastavila.

"Molim te okreni se, nemoj da se zainatim sa tobom", rekao je Car, a Dalila mu odgovorila: "Aman, čovječe, ostavio si me, nemaš živce i strpljenje, ostavi me na miru, pusti me da spavam. Rekao si da ćeš da izažeš iz hotela".

Vidi opis MUŽ UŽIVO ZATRAŽIO RAZVOD, LJUBAVNIK JE IZVREĐAO KAO NIKADA DO SAD! Car i Dalila razmijenili ODVRATNE psovke u krevetu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Zadruga Official Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Jao kakav si ti glumica Klošarko jedna, pokazala si pravo lice", nastavio je Car.

"Pričaj, vrijeđaj, jasno i glasno, a ne tako da stisneš zube", govorila je Dalila.

"Stisni ti pi*ku", vikao je Car.

"Skloni se od mene, fuj, odvratan si", vikala je Dalila i plakala pa je udarala Cara da se skloni sa nje dok je ležao na njoj.

Dalila je potom pobjegla u kupatilo i zaplakala, a Car je krenuo za njom, pogledajte snimak!