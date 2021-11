ZAPALIĆU KUĆU, UZETI TEDIJA I ĆAO! Dalila besna nakon što je Dejan tražio razvod - Neće znati gde udara!

Dalila Dragojević poludela je nakon što je njen još uvek zakonit spurug Dejan zatražio papire za razvod braka.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official

Dejan Dragojević tok Zadrugovizije uživo u programu tražio je da mu produkcija donese papire za razvod braka, što je Dalilu razesnelo te je poručila da je spremna da uništi sve i da niko ne živi u kući koju su sagradili na imanju njenog oca.

"Šta se on prodao za dva džaka odeće? Ne, nego sada ispada da sam ja kriva zbog toga što se posvađao sa njegovima. Nemoj meni to, sa mnom se neće igrati neko koga sam ja napravila... On misli da kupuje mog oca ovime, zapalim kuću i niko neće živeti u njoj. Uzmem Tedija i ćao", rekla je Dalila.

"Ma jednostavno samo sedneš i staviš sve na sto i kažeš, desilo mi se to, to, to, to i to", poručio joj je Filip Car.

"Uđem u garderober, vidim one stvari i bude mi žao... Sada posle ovoga mi nije žao", dodala je Dalila.

"Ma gledaj, sve naše reči iskorišćene su protiv nas, to nije u redu", nastavio je Car.

"Morate i njega da razumete, jeb**a", rekao je Đedović.

Marko Đedović, Filip Car, Dalila Dragojević, Miki i Matora našli su se u Hotelu pa su ponovo započeli priču o Dejanu.

"On će Filipu da kaže kao skloni se ili tako nešto", rekla je Dalila.

"Alo, stigne pismo, a on prvi na vratima za prodavnicu", dodao je Car.

"Nemojte da se zaje**vate sa mnom, da mu ta tuga ne bi završila na kapiji. Ja sam uradila šta sam uradila. Neće znati gde udara, postaće psihopata za kakvog ga smatram sada", drala se Dalila.