ŠOK ISPOVEST DALILINE TETKE: Pobesnela zbog sestre Emine pa razvezala jezik! Nikada joj to ne bih oprostila

Dalilina porodica u šoku je zbog svega što gledaju u rijalitiju "Zadruga".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Elvira Imamović, tetka Dalile Dragojević koja je u rijalitiju “Zadruga 5” svojim ponašanjem šokirala sve, ne može da veruje šta se dogodilo između nje i Dejana. Ona je, kako kaže, tek stigla iz Nemačke i još se nije videla sa porodicom, ali je ispratila ponašanje sestričine koja je sve iznenadila.

“Svi su iznenađeni time šta se desilo između Dejana i nje. Bili su srećni i zadovoljni, i tu kuću su napravili, bio je to život ali ne znam šta da vam kažem, bio je to šok za sve”, rekla je ona na početku.

Dalilina tetka smatra da je ružno ovo što se dešava ali ne krije da bi podržala sestričinu ali da navija i za Dejana.

“Sa naše strane, to je ružno i šok je ali ja to ne pratim i ne interesuje me. Svako ima svoj život, ja kao tetka ne mogu se petljati u njen život. Izabrala je, pa neka živi sa tim. Podržala bih je, to je moje dete. Ja sam na strani i Dejana i Dalile. Boli me ono što se desilo između njih ali ja sad ne mogu ništa”, rekla je.

Kako se spekuliše, Dalilina majka Emina ne od sramote ne sme da izađe iz kuće, a Elvira sumnja u to. Kako kaže, još nije stigla da vidi sestru po povratku iz Nemačke, ali ne veruje da je to istina.

“Sumnjam, to novinari sad bubaju. To je sad udarno.”

Izvor: Printskrin, Yo

Dalilini majka i otac nisu u kontaktu dugi niz godina, a kao što je već poznato, Huso se jednom prilikom oglasio i otkrio da će kuću koju su njegova ćerka i zet napravili, prepisati Dejanu. Elviru ovo uopšte nije iznenadilo.

“Mislim da on i Emina nisu u kontaktu 10-15 godina. Najverovatnije da hoće. Plac je njegov a ostalo su uradili Dejan i Dalila”, rekla je ona za Blic, a kada je saznala da je i njena sestra izjavila da bi ušla u rijaliti, pobesnela je.

“Ko, ona da uđe u Zadrugu? To bi bila najveća ludost. Šta ona ima sa njihovim životom? Ona nema ništa sa tim.”

Ovo je kuća koju su Dejan i Dalila izgradili:

Dalilina tetka iznenađena je dešavanjima u rijalitiju, a za brak Dejana i Dalile nema dobre prognoze.

“Rekla bih vam nešto ali nema. Ta su deca živeli normalno, jesu li se voleli ili nisu, ne znam. Sumnjam da će doći do pomirenja jer je Dejan toliko povređen. On nju voli, povređuje je to što radi… Stvarno je šok. Sumnjam da će se pomiriti. Dejan ako se ohladi… Ne znam, da je moj život ja ne bih ali sve je u njihovim rukama”, zaključila je.

