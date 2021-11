NE BIH JOJ SE JAVIO NA ULICI, NE INTERESUJE ME: Nije znao da ga mama sluša pa osuo jezive riječi, ona jeca u studiju

Dejan Dragojević žestoke riječi uputio porodici, njegova majka ne može da vjeruje šta sluša.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Offical

Dejan Dragojević prolazi tešku situaciju u rijalitiju “Zadruga” kada mu je brak pukao pred kamerama, supruga ga prevarila javno a onda ostavila. Međutim, iako prolazi kroz strašne situacije, Dejan je vrlo jak i vrlo hrabro priča o svemu. Cijelu priču slušala je njegova majka Biljana u studiju i isplakala more suza, a jedna rečenica potpuno ju je iskidala.

Najteže za Biljanu bilo je kada je njen sin pomenuo porodicu koja ga se, kako on tvrdi, odrekla i sa kojom nije u kontaktu već neko vrijeme.

“Nisam sastavni dio njihovog života, jer sam ja morao otići iz porodice Dragojević, oni su me ogradili od svega toga. Sa tatine strane sam sa svima u kontaktu. Oni ne znaju šta sam ja prolazio kada su me se odrekli, da li sam imao da jedem, nije ni tog Davida interesovalo. Rođendan su mi čestitali preko telegrama, zašto bih ja patio za nekim koga ne interesujem? Nedostajali su mi na početku, ali mi je dolazio otac”, rekao je Dejan, a onda otkrio i da je Dalilina porodica uspjela da mu nadomijesti njegovu.

“Poslije se sve ugasilo jer sam bio okružen ljudima koji su mi odgovarali i nadomijestili sve što mi je falilo. To su Dalilin otac, majka, ona, svi njeni jer su oni složni. Dolazio mi je tata, pa sa jedne strane on je bio tu a mama nije, pa šta ću. Bilo mi je teško, ali prođe. Ne bih joj se javio na ulici, ne bi me interesovalo ni gdje je ni šta je. Ne znam, ne znam kako bi reagovao ali u suštini ne interesuje me”, rekao je Dejan.

Ove riječi potpuno su slomile njegovu majku Biljanu.

“Ja slušam i ne vjerujem, svi su šokirani. Ovo poređenje je više nego strašno, šta je sa porodicom do njegove 20. godine. Poredi mene i Dalilu, spreman je da joj oprosti. Ja ću ga čekati, on to zna”, kroz jecaje je rekla majka Dragojevića.

Pogledajte bolne scene jedne majke koja ne može da vjeruje šta čuje: