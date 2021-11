DALILA I CAR ĆE RASKINUTI, MAJA ULAZI S PAKLENIM PLANOM! Stanija progovorila o DETALJIMA - najavila HAOS u Zadruzi!

Stanija Dobrojević kaže da je Maju dobro pripremila za ulazak, kao i da će pomrsiti konce Dalili i Filipu Caru.

Stanija Dobrojević učestvovala je u Zadruzi 5 svega mjesec dana, a u rijaliti je ušla kao specijalni gost sa zadatkom da svojim prisustvom utiče na ponašanje devojaka u cilju da se istaknu, sređuju i, kako kaže, zavrte priču.

Stanija smatra da je u tome i uspela, a njena porodica rekla joj je da je ponosna na nju i da joj je ovo najbolje učešče u rijalitiju do sada. Takođe, istakla je i da njen dečko Marko Marković nije imao šta da joj zamjeri.

Dobrojevićeva upravo za Dalilu kaže da je najviše uticala na nju, ali da je krenula pogrešnim putem. Dalila joj se svojevremeno povjerila o gubitku bebe, kada je u suzama iznjela sve bolne detalje.

"Najveći uticaj sam imala na Dalilu koja je odlučila da po svaku cijenu postane bitna, mada na pogrešan način. Toliko se zavrtela njena priča da u ovom trenutku nema potrebe da se vraćam u Zadrugu", rekla je Stanija i prokomentarisala njen odnos s Filipom Carem:

"Dalila je izgustirala Dejana, odlučila je da promijeni život iz korena i ostavila bi ga svakako, bilo je pitanje samo kada će to da se desi. Sigurno je da je Car ubrzao taj rastanak. S druge strane, Caru je izazov da osvoji udatu ženu, a Dejan ispašta zbog svega toga i sav bol ide njemu, što opet nije fer".

Smatra da veza Dalile i Filipa, koja je već dugo glavna tema u Zadruzi, neće opstati.

"Afere su kratkog daha, oni na samom početku već imaju dosta svađa i rasprava. Neće oni opstati do kraja rijalitija, nema šanse. Mislim da će Car da preseče sve to."

Dejan je teško podnio to što ga je Dalila ostavila i stavila tačku na njihov brak, a Stanija smatra da nije nemoguće da se upusti u vezu s nekom drugom devojkom, iako je on sam rekao da se to neće desiti.

"Poslije bolnog otrežnjenja, zašto da ne. Iako sam imala sukob sa njim gdje me je nemilosrdno vrijeđao, smatram da je Dejan od rijetkih muškaraca današnjice koji ženu ume istinski da voli i poštuje. Tako se pokazao u odnosu sa Dalilom, samo što ona nije umjela to da cijeni i čuva. Mislim da će i ona to da shvati, ali kasno, na njenu žalost. Car i Dejan su dva različita svijeta", rekla je Stanija i dodala:

"Nadam se da neće nauditi sebi, čak se i dobro drži za ovakav životni brodolom! Mnogi bi drugačije odreagovali. To kako se on sada osjeća i koliko ga boli, zna samo on, i ne daj Bože nikome da se nađe u njegovoj koži. Opet kažem, koliko god da me je uvrijedio, žao mi je što prolazi kroz sve ovo".

Poznato je da će se učesnicima Zadruge u Beloj kući uskoro pridružiti i Maja Marinković s kojom je Stanija bliska i smatra da će Maja poremetiti Dalilu svojim ulaskom za koji je već uveliko sprema.

"Maja da pucne prstima može da ih rastavi. Dalila se možda njenog ulaska i pribojava, jer je svjesna da Car nije raščistio s Majom, a poznavajući nju, rijaliti će tek da počne, ima da gori kada Majče uđe. Spremam Maju za Zadrugu, očekujem da pokida. Vidjećete šta će da se dešava, ne mogu da otkrivam šta smo razgovarale. Da im neće biti prijatno, to svakako", poručila je Stanija.