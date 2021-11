MALOLJETNU ZADRUGARKU RASKRINKALA DRUGARICA: Jurila je pjevače, sa jednim je i bila! Ljuba Perućica ŠOKIRAN

Drugarica maloljetne učesnice Zadruge Milice Veselinović otkrila je njene tajne, a oglasio se i pjevač Ljuba Perućica.

Drugarica najmlađe učesnice Zadruge Milice Veselinović oglasila se za medije i otkrila kako je maloljetna zadrugarka slala poruke mnogim poznatim ličnostima poruke, među kojima su se našli Nenad Aleksić Ša i pevač Ljuba Perućica, koji je nema pojma o čemu se radi.

"Ne znam stvarno o čemu se radi, ni o kome, pravo da ti kažem. Stvarno ne znam, evo ti kad si mi rekao, morao sam da uđem na internet da pogledam o kome se radi, stvarno ne znam", poručio je Ljuba Perućica.

Maloljetna Milica je u vezi sa Mensurom Ajdarpašićem, zbog čega se našla u žiži javnosti, a njena drugarica je za medije otkrila da je bila "luda" za poznatim ličnostima i prije nego što je ušla u rijaliti Zadruga 5.

"Ja sam sa Milicom išla u školu, te kletve koje ona izgovara zaista nisu čudne za nju, pa ona se tako izražava vjerujte, još je i super, suzdržava se, tek će ona pokazati pravo lice. Nisam bila iznenađena kad sam vidjela da ulazi u rijaliti, to mi liči na nju. A ovo sa Mensurom, pa šta od nje očekivati?! Koji crni jedan dečko u životu, imala je ona dosta njih. Milica gori od želje da bude poznata. Nije pisala samo Vladimiru, pisala je ona mnogima, a provjereno znam da je prije Zadruge mjesec dana bila s jednim poznatim pjevačem.

On je brzo izgustirao kad je shvatio da je samo rijaliti zanima. Ne voli ona Mensura, u njenoj glavi je samo činjenica da je dečko poznat, dobro se plasirao prošli put, a njoj je cilj da ostane do kraja. Realno, da je mogla da bira, ona bi smuvala Karića, ali daj šta daš. Ništa me od nje ne čudi. Kada Mensur sazna sve, nastaće ozbilja frka. Nekad mi je nje i žao, iskreno. Nikad nije imala pravu drugaricu, niko nije htio da se druži sa njom, jer je takva. Mi smo u školi pričali da ona ima sindrom Miljane Kulić, tako je i Miksi jurila poznate. Mislim da je ona slala poruke i Ša, prije možda dve godine, ali koliko sam upućena, on joj nikad nije odgovorio. Pisala je i Ljubi Perućici, ma mnogima", ispričala Miličina školska drugarica.

Ljuba Perućica u braku je sa višegodišnjom partnerkom, voditeljkom Katarinom Kolozeus!