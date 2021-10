ŠOK ISPOVIJEST ŽIKE JAKŠIĆA: Upao u OGROMNE DUGOVE I BANKROTIRAO, pa otkrio sve o vezi sa Slavicom Ćukteraš!

Žika Jakšić ogolio dušu.

Žika Jakšić danas važi za jednog od najuspješnijih producenata, tekstopisca i kompozitora, međutim, malo ko zna koliko je njegov životni put bio trnovit.

Prije nego što je uplovio u svijet estrade i postao dio "Grand" produkcije, Žika se oprobao u nekoliko profesija, ali i bankrotirao.

"Doživio sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovjek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živio sam u Njemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbijedim bolji život. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Njemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod njemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim", kaže voditelj na početku razgovora i dodaje da je on najbolji dokaz da "nevolja nikad ne ide sama":

"Sve to je dodatno uzdrmalo brak, koji se ionako bio ljuljao. Razveo sam se 2001. godine, a u to vrijeme se i rasturio bend 'Ritam srca' u kojem sam svirao. Sve se izdešavalo za manje od godinu dana. Em duguješ pare, em ti se porodica rastura, em ti se bend gasi. Pokušao sam da tu našu grupu, koja je bila tražena, održim na okupu, ali nisam uspio", dodao je.

Žika Jakšić

Kako bi isplatio dugove, ali i alimentaciju, Žika je radio šta je stigao.

"Zaposlio sam se kao di-džej u diskoteci u kojoj sam ranije svirao sa bendom. Moj posao je podrazumijevao da idem na aerodrom, dočekujem naše pjevače i dovozim ih na nastupe. Dakle, bio sam i vozač našim estradnjacima. Kada je gazda kluba riješio da renovira lokal, naučio sam i sve fizičke poslove. Nije mi bilo lako, ali sam izdržao jer sam želio što prije da vratim sve dugove. Ponosan sam na sebe što sam uprkos svemu tome uspio da isplatim sve alimentacije za sina", priča Jakšić, kome je najteže palo to što su zbog njegovih dugova morali da prodaju ženinu nekretninu:

"Taj stan u Aleksandrovcu nam je poklonila njena majka. Tada sam se zarekao: ako ikada zaradim pare, kupiću stan za svog prvjenca. I hvala Bogu, 2009. godine je tako i bilo. Andriji sam uzeo stan u Beogradu, a ja sam u to vrijeme i dalje živio kao podstanar. Onda sam obećao sebi da ću zbrinuti i mlađeg sina Dušana, i to sam uspio dok sam bio podstanar", istakao je.

Žika Jakšić važi i za velikog zavodnika na domaćoj javnoj sceni, a mnogi pamte i njegovu vezu sa Slavicom Ćukteraš o kojoj i danas rado govori.

"Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lijepe uspomene", rekao je on.

Slavica Ćukteraš

Izvor: Instagram/slavicacukteras