JEZIVE SLIKE IZ ZADRUGE! MALOLJETNA MILICA SVA U PODLIVIMA: Učesnici napali Mensura, ona ga PRAVDALA! (FOTO)

Dalila urnisala Milicu i Mensura.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Zadruga 5 počela je burno kada su u pitanju maloljetna Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić, koji su ušli u vezu poslije samo dva dana, a imali vrelu akciju poslije četiri, te nastavili da razmjenjuju nježnosti kad i gdje stignu.

Rijaliti par i nije baš među omiljenima u kući, a sada su ih cimeri izabrali i za nedjeljne potrčke. Tom prilikom, Dalila Dragojević iznjela je šok detalje o njihovom odnosu, i otkrila da zadrugarka ima jezive modrice po tijelu.

"Miličino pravo lice sam vidjela kada sam čula klip da je mene komentarisala. A onda kada su novinari pitali da uporedi sebe sa Minom Vrbaški sam pokušala da je opravdam, međutim desio se njihov seksualni odnos, a tek je početak. Mi smo ovdje prinuđeni da budemo svi zajedno i tu dolazi do svađa i sve ostalo. Milica mi je bila jako mutna. Ante se pojavio i rekao to za apartman i onda razmišljam. Ona njega ne poznaje a ulazi u odnos sa njim. Onda smo došli do seksualnog odnosa. Meni to nije čudno jer je to njeno pravo. Mensur je izjavio da će on nju da čuva. Ti si nju lično izložio kritikama zbog seksa, a onda komentariše Viki i njeno igranje", počela je Dalila.

"Ne sviđaju mi se te modrice koje se plave na njoj. Ona u njemu vidi agresiju. Smatram da je ona u ovoj vezi ugušena. To je to za nju, ja njoj želim sreću u rijalitiju. Što se tiče Mensura, on je ušao kao normalan momak, jako zabavan i ja sam bila tu za njega od početka. Njemu nisu zadrugari dozvolili da kaže svoje mišljenje, ja takve stvari neću zaboraviti. Dešava se konflikt kada ga njih deset napada. Dešava se to da on ulazi u odnos sa Minom, iz inata. On nije bio agresivan toliko u Zadruzi 3. A ovo sada je mnogo veće, on je ovde ušao pod jakim gasom", pričala je ona.

"Kada smo je pitali odakle joj modrice, rekla nam je onako tužno: 'Od Mensura', to nije predstavila kao šalu. Možda meni nije htjela da kaže. Modrice ima i na rukama i na nogama. Onda se pogrešno izrazila", ubacila se Viki.

Kako je Milica rekla, kada su je zadrugari opomenuli i pitali za modrice i rane po tijelu, rekla je da je Mensur u žaru i naletu strasti grize i stiska, što su mnogi osudili.

"Vau, ugrizao sam svoju djevojku za ruku, vau", govorio je Mensur.

Nakon pomenutog izlaganja na društvenim mrežama pojavile su se jezive fotografije na kojima se vide modrice po rukama i vratu maloljetne učesnice rijalitija.