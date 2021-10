TARA MOŽE DA PRIČA S MRTVIMA?! Pevačica ŠOKIRALA u emisiji - "Kad neko umre, ja sanjam šta radi"

Mlada pevačica priznala da voli tarot karte i da ima neverovatnu intuiciju, pa ispričala jedan san

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Teodora Tara Stojanović gostovala je u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji u kojoj je otkrila nešto što niko nije mogao da pretpostavi - može da "razgovara s mrtvima".

Voditeljka Jelena Nikolić je gošćama u studiju uz pomoć astrološkinje otkrila kakve su privatno i šta ih čeka u budućnosti, da bi na kraju pitala Taru kada je poslednji put gledala tarot.

"Prvo žena je pogodila većinu stvari za mene, a tarot gledam na Jutjubu i slušajte ovo - imam moć da pričam s mrtvima", rekla je pevačica nakon čega je nastao muk u studiju.

"To mi je rekla žena u tarotu, vrištala sam, imala sam lucidne snove, paralizu sna, kada neko umre ja to veče sanjam šta on radi...".

Tara je potom ispričala i šta se desilo kada je njenoj drugarici poginuo pas.

"U razmaku od par dana se njoj to desilo, a meni umrla baka. Kada sam saznala da je pas poginuo ja sam sanjala da sam mojoj babi dala tog psa".

"Znači, predviđaš smrt", pitala je voditeljka.

"Ne, ali imam jaku intuiciju šta će da se desi", rekla je pevačica.