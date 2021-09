SRAMOTA, RODITELJI TE GLEDAJU! Mensur opleo po Milici (17) - prije seksa sa njim, završila u krevetu sa drugim cimerom!

Mensur Ajdarpašić saznao šta je njegova maloljetna djevojka radila u karantinu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/peintscreen

Maloljetna Milica Veselinović (17) privlači veliku pažnju u Zadruzi 5 otkako je stupila u vezu s Mensurom Ajdarpašićem, a poslije samo četiri dana rijalitija imali su i prvi seks.

Nedavno je otkriveno da su veče prije ulaska u rijaliti Milica i Ante Baždarić imali "nešto više", a sada su isplivali novi detalji zbog kojih je Mensur opleo po svojoj djevojci.

Prema Anteovim rečima, njih dvoje su završili u krevetu, ali nisu išli dalje od poljubaca.

"Ljubili smo se kad smo bili u krevetu, dirali smo se i ljubili, nije bilo seksa", rekao je on.

"Ja imam svog dečka, imam fokus na našu priču, ništa me drugo ne zanima. Bili smo mi okej ali kontakt smo prekinuli, priča je završena", rekla je Milica.

Mensur je onda započeo svoje izlaganje, a svoju maljoletnu djevojku nije štedeo:

"Treba da te bude sramota Milice, treba da se stidiš, ovo tvoji roditelji ovo gledaju. Da pustiš nekoga prvo veče u svoju postelju a imaš samo sedamnaest godina. Pustila si nekoga prvo veče u postelju, alo? Kako komentarišeš ovo, ustani pa reci? Što si dozvolila to? Evo mi smo dva različita svijeta, kako on pa ja? Kakvo ja sada mišljenje mogu da steknem? Mene to ne interesuje, to je bilo prije mene, ali svakako je ovo jako ružno! Jednom kada vidim jednu grešku, ili propust, a upućena je u sve, a vidjeće onda kako će se provoditi kroz rijaliti. Neću naivno ulaziti u priče, neću suditi po svaku cijenu, vidjećemo. Ono što je rekla da nije došla da bude Mina Vrbaški, trebalo je da dokaže! Ne govorim ovo iz bijesa, nego sam realan", govorio je Mensur.

Poslušajte: