LANE JE BIO VELIKI PATRIOTA! Lidija Vukićević o Milanu Gutoviću - Voleo je svoj narod! O bolesti nije pričao do kraja

Glumica se divnim rečima oprostila od kolege Milana Laneta Gutovića.

Izvor: YouTube/BALKAN INFO - Zvanični kanal/screenshot/ATA Images/Antonio Ahel

Milan Lane Gutović preminuo je u 76. godini, nakon teške bolesti, a brojne kolege su se oprostile od glumca.

Lidija Vukićević rekla je da je Lane voleo svoj narod i zemlju, kao i da o bolesti nije želeo da priča do kraja.

"Čini mi se da je Lanetov odlazak nešto što će se stvarno teško preboleti. Pamtićemo ga. Kao glumca ga svi znamo, ali kao čoveka i prijatelja znamo mi koji smo imali tu čast da se družimo sa njim. Bio je mnogo veliki čovek. Imala sam tu čast da glumim sa njim na samom početku svoje karijere, i pre nekoliko godina smo snimali seriju. Lane je neko ko je bio duhovit i zabavan bez ikakve namere da to bude. Takav je bio sam po sebi, a to je retkost. Osvajao je sve oko sebe bez želje da to učini. Gde god se pojavio bio je omiljen,svi su ga voleli i cenili", rekla je Lidija za "Kurir" i dodala:

"Uvek je bio pozitivan i nasmejan, do poslednjeg dana je ostao takav. Nikome nije pričao o svoj bolesti. Kod njega mi se dopadalo to što se nikada nije priklanjao većini, sačuvao je sebe i svoj stav. Bio je prepametan i uvek je rasuđivao svojom glavom Lane je bio veliki patriota, to ne sme da se zaboravi. On je mnogo voleo svoju zemlju i svoj narod. On je uvek bio uz svoj narod kako na ekranu, tako i privatno. To smo svi osećali, to se videlo. Uvažavao je sve druge ali svoj narod je baš voleo. Bio je mnogo veliki u svakom pogledu".