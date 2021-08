BIO JE NESTVARNO LIJEP, ALI I PRAVI BALKANAC! Mirjana Karanović o Lanetu - Veoma tradicionalan i konzervativan

Glumica se oprostila od Laneta i otkrila kakav je glumac bio.

Legendarni glumac Milan Lane Gutović preminuo je u 76. godini nakon teške bolesti.

Njegov odlazak pogodio je sve njegove kolege i koleginice koje se s velikim bolom opraštaju od Laneta. Mirjana Karanović istakla je da je Lane bio jedan od najduhovitijih, ali najljepših glumaca koje je upoznala.

"Gledala sam ga mladog u pozorištu i bio je čudesan zaista. Jedan od najduhovitijih glumaca koje smo ikada imali, istinski duhovit. Svo moje sjećanje na njega je iz moje glumačke mladosti, a on više posle nije imao snage niti neke volje da istraje u nekim projektima, tako da nismo se nikada sreli", rekla je Mirjana Karanović.

"Bio je vjerovatno jedan od najljepših glumaca koje sam u životu ikada vidjela. Bio je nestvarno lijep, ali s druge strane, bio je pravi Balkanac, veoma tradicionalan i konzervativan. Držao je do nekih pravila, šta rade muškarci, a šta žene. Bilo mu je veoma teško da bude glumac i u nekim starijim godinama je to bolest mnogih na Balkanu, da ih je sramota što su glumci", dodala je ona.

"Nije mu bilo lako što je bio glumac u poznim godinama. To je veliki razlog zašto naši poznati glumci odlaze, jer ih ubije pozicija zabavljača. Dok su mladi još imaju ambiciju da budu i da se daju, ali onda kada dođu do toga da zapravo nikada ne postanu ljudi koji zapravo mogu da biraju šta će da rade - to je teško. Ne budu ni finansijski obezbjeđeni… bio je veliki glumac i komičar, ali je do kraja svog života morao da zarađuje sitne honorare od kojih je morao da živi. To je tragedija glumačka. Ne mislim da svi moraju da imaju velike honorare, ali postoje velikani koji će do smrti morati da tezgare i jurcaju da bi zaradili za pristojan život, a to nije baš tako prijatno za zdravlje“, dodala je Mirjana Karanović.

Glumac je prošle nedelje primljen na Vojnomedicinsku akademiju zbog respiratornih problema, stanje mu se u poslednja dva dana naglo pogoršalo i bio je priključen na respirator.

Biće sahranjen u subotu 28. avgusta u 12 časova na kumodraškom groblju.