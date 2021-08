PROCURILI DETALJI O NOVIM EPIZODAMA "SEKS I GRADA": U prvoj epizodi UMIRE jedan od glavnih likova!

Izvor sa seta serije "Seks i grad" otkrio je šokantne informacije koje se neće dopasti obožavateljima, a pogotovo informacija da se već u prvoj epizodi opraštamo od jednog od glavnih likova.

Izvor: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Obožavatelji kulte serije "Seks i grad" sa oduševljenjem su dočekali vijest da se snima nastavak.

Doduše, jedno od razočarenja je informacija da se legendarna Samanta neće pojaviti u novim epizodama, a nakon što su se na mrežama našle fotografije sa snimanja, procurili su i neki novi poprilično šokantni detalji.

Iako je poznato da ćemo u epizodama gledati likove poput Ejdana i Face kog glumi Kris Not, šuška se da upravo "Mr Big" neće ostati u seriji još dugo.

Naime, kako prenosi Daily Mail, u prvoj epizodi će navodno umrijeti jedan od glavnih likova.

"Biće to velika smrt", otkrio je izvor sa seta, a upravo zbog reči "velika" (engl. big) mnogi su uvjereni kako će umrijeti niko drugi do Faca, odnosno Mr. Big.

Izvor: Youtube

Sa druge strane, neki su ubeđeni da će umreti Samanta, s obzirom da je odbila da se pojavi u novim epizodama.

Izvor: Profimedia

Inače, remake kultne serije na HBO Maxu nosiće naziv "And Just Like That..." i imaće 10 epizoda, a za svaku će glumice dobiti platu od milion dolara, tvrdi Variety. Serija će pratiti prijateljstvo Keri, Mirande i Šarlot, kao i njihov ljubavni život u 50 - im.