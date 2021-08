ZADRUGARSKE BAHANALIJE: ZOLA imao odnose sa MIKSI, pa orgijao sa prostitutkama, JANJUŠ varao MAJU sa ALEKS!

Iza zatvorenih vrata apartmana koji se nalaze u sklopu jednog etno-sela na periferiji Beograda dešavali su se razni skandali s bivšim učesnicima rijaliti programa "Zadruga" kao glavnim akterima, piše Kurir.

Izvor: Kurir/Nikola Anđić, Kurir, Nemanja Nikolić

Nakon finala ovog šou-programa većina njih bila je tamo smještena, o čemu su i sami pričali u svojim intervjuima, navodi Kurir.

Ekipa Kurira posjetila je to etno-selo, gdje su komšije iz ulice koja se nalazi tik uz ovaj kompleks otkrile ono što su zadrugari pokušali da sakriju od medija. Jedna komšinica, koja nije želela da se fotografiše, iznervirano je rekla da od bivših zadrugara ne može da se živi.

- Svakodnevno me boli glava od tih klošara. Oni su stvarno nemogući. Ovo je bio fin kraj, dolazili su ljudi porodično, milina je bilo do prošle godine, otprilike. Sad tu dolaze čim im se završi taj rijaliti. Koliko sam čula, sve im je tu u etno-selu gratis, tu jedu i spavaju. Eto koliko su bogati, to sve pokazuje, većinu nema za šta pas da ujede - tvrdi komšinica za Kurir, koja ističe da poslednjih nekoliko dana nije vidjela nikoga od njih.

- Sad ih, u poslednjih nedelju-dvije nema, hvala Bogu. Vidjela sam onog Janjuša skoro, prolazio je tuda iza moje kuće nešto, a ona njegova djevojka ili šta mu je već, izoperisana Maja, ona je tu vozila neku skalameriju po naselju, uznemiravala nas... Ma užas, daj Bože da svi odu odakle su došli i da nas ne uznemiravaju više - završila je gospođa.

Izvor: Kurir/Nikola Anđić



Mladić po imenu Peđa imao je takođe da ispriča brojne pikanterije bivših takmičara iz bijele kuće.

- Dobro je da se neko sjetio da dođe od novinara ovdje. Stalno pominju naše etno-selo u "Narod pita", a niko da dođe da čuje šta je istina. Ovdje nema ko od njih nije dolazio, neki samo na ručak, ali većina ovde bude i po nekoliko nedelja, kaže on za Kurir.

Izvor: Instagram/mali_janjus

Prije odlaska u Crnu Goru vidio sam Janjuša i Aleks, bili su u apartmanu nekoliko dana, oni su u šemi sigurno. Posle dan-dva od kada su došli, vidjeli smo i Maju. Tu je izbio haos, ona je vikala, prijetila im da će da ih prebije, tako da su bukvalno pobjegli od nje, a Maja je ostala još nekoliko dana, vozila je kvad tu po kraju - priča Peđa.

On je za Kurir potvrdio i da su Miljana Kulić i njen bivši-sadašnji dečko Lazar Čolić Zola ipak bili zajedno u pomenutom etno-selu.

- Istina je da su Miljana i Zola bili zajedno u apartmanu, to svi znaju ovdje u komšiluku. Noću je dolazila taksijem i išla pravo kod njega u sobu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Jedne večeri su imali tako žestok seks da su se drugi gosti bunili i zvali recepciju da ih opomenu. Mnogo su se i svađali zbog para, Miljana je kukala da ne smije majci na oči i da je sve spiskala na njega, kao i da se on ponaša kao go*no prema njoj. Inače, svi oni besplatno borave tu, a Miljani peru i veš i brinu o njoj - dodaje sagovornik Kurira.

Ipak, najskandaloznija je njegova tvrdnja da je Zola varao Miljanu s prostitutkama.

- Bilo je tu i orgijanja po sobama, za Zolu znam sigurno, dolazile su mu djevojke sumnjivog morala. Svašta se radilo tamo po sobama. Pričaju ljudi i za Janjuša i još neke zadrugare da su učestvovali u tim zabavama, ali to ne mogu da tvrdim - završava mladić za Kurir.