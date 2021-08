NEĆU DA VAM PRIČAM DA GA JE VOZILA BABA DO PIJACE! Andrija Milošević se zacenio zbog HIT OGLASA na Internetu (VIDEO) 

Andrija Milošević čita najsmješnije oglase.

Izvor: YouTube/Sasomange

Andrija Milošević još jednom je postao pravi hit na društvenim mrežama, a sve zahvaljujući Sasomange oglasima!

Slavni glumac prelistavao je najzanimljivije oglase na pomenutoj platformi, a njegove reakcije i komentari izmamile su osmjehe publike.

Karta za fudbalsku utakmicu Zvezda - Inter iz 1981. godine i to neponištena ulaznica, replika trofeja Fudbalskog svjetskog prvenstva, neispravna konzola, a glumca je posebno nasmijao jedan oglas za automobil marke "alfa".

"Neću da vas lažem i hvalim auto kao ciganin svoga konja ili da vam pričam priču vozila ga baba do prodavnice... Nemoguće ga je opisati, to morate da doživite. Morate da ga pogledate da bi shvatili, a onda sve mane 'alfe' doživite kao manja glavobolja za užuvanje u vožnji... Čitaj - 'Žena me natjerala da ga zamijenimo porodičnim'", pisalo je u oglasu koji je posebno nasmijalo Andriju.