Oglasila se starleta koja je vrištala i bacala čaše u kafiću: Povrijedila policajku tokom hapšenja

Zvijezdi rijalitija "Gospodin Savršeni" Lauri Prgomet određen pritvor, a sada se oglasila putem advokata

Izvor: YouTube/PodcastInkubator/screenshot

Zvijezdi rijaliti programa "Gospodin Savršeni", Lauri Prgomet, određen je pritvor do mjesec dana nakon incidenta koji se dogodio u kafiću u dubrovačkom naselju Lapad.

Portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav potvrdio je za Dubrovački dnevnik da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična djela napada na službeno lice.

Prema navodima tužilaštva, Prgometova je tokom privođenja fizički nasrnula na jednog policajca, kao i na policijsku službenicu, koja je zadobila lakše tjelesne povrede.

– Pritvor do mjesec dana određen je zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da je osumnjičena pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike. Tom prilikom policijska službenica zadobila je lakše tjelesne povrede – izjavio je Miloglav.

Advokat Laure Prgomet, Robert Bačić, rekao je da odluka još nije pravosnažna i najavio da će na nju uložiti žalbu.

– Lauri je izuzetno teško. Veoma teško podnosi cijelu situaciju i iskreno joj je žao zbog svega što se dogodilo – rekao je njen advokat.

Šta se desilo u kafiću?

Hrvatska rijaliti zvezda privedena je u nedelju uveče zbog narušavanja javnog reda i mira u kafiću

"Brazil" u Lapadu.

Prema navodima više svjedoka, vrijeđala je goste, razbijala čaše i inventar, zbog čega su posjetioci napustili lokal. Kako je njeno ponašanje izazvalo zabrinutost, pozvana je Hitna pomoć, a na lice mjesta ubrzo je stigla i policija. Pojedini očevici tvrde da je tom prilikom vrijeđala i fizički napadala policijske službenike.

Sve okolnosti incidenta i dalje se utvrđuju, a nakon završetka istrage biće poznato šta je prethodilo ovom događaju i šta je dovelo do njenog ponašanja.