"Rvala se s policajkom u kolima": Očevidac otkrio detalje drame tokom hapšenja rijaliti učesnice, gledao jezive scene

Hrvatska influenserka Laura privedena nakon što je bacala staklene čaše iz kafića na terasu i vrištala na ulici

Izvor: TikTok/AndrijaNaglić/Instagram/printscreen/Laura Prgomet

Gost kafića koji je prisustvovao jučerašnjem incidentu koji je izazvala Laura Prgomet, nekadašnja učesnica rijaliti programa „Gospodin Savršeni“, ispričao je detalje incidenta.

Kako je otkrio, on je stigao u trenutku kada je Laura već bacala staklene čaše iz kafića na terasu.

- Ne znam koliko ih je bacila, ali sam vidio jednu kada je izletjela napolje. Slučajno sam tada naišao. Bilo je oko 20.30 časova. Sjećam se da sam vidio i jednog mladića iz Grada, sjedio je napolju sa djevojkom. Izgledala je nekako histerično, a on joj je prišao i pitao može li da joj pomogne. Međutim, ona je počela još glasnije da viče, agresivno ga je vrijeđala i zapravo ga je gađala čašom! Jedan gost joj se takođe obratio s namjerom da pomogne i pitao je šta se dešava, a ona mu je podrugljivo odgovorila: "Šta je, debeli?".

Ovako izgleda Laura:

Tada je neko pozvao policiju, koja je ubrzo stigla, ali je i na njih vikala. Govorila je: "Sad ću ja vama da zovem nadređene, sad ćete vidjeti!" Imao sam utisak da je policija čekala da vidi koga će zaista pozvati, ali tokom te kratke pauze nije nikoga pozvala i nastavila je da viče, naročito kada su joj rekli da će morati da je privedu - ispričao je očevidac i dodao:

- Tek tada je doslovno doživjela potpuni ispad i govorila je svašta. Policijsku službenicu iz patrole koja je došla na noćnu intervenciju vrijeđala je riječima: "Ružna k***o!". U policijskom automobilu se otimala i rvala s njom, a od jednog policajca sam čak čuo da je njegova koleginica zadobila lakšu povredu - rekao je svjedok i dodao da je bilo neprijatno gledati kako se ponašala prema policajcima koji su samo obavljali svoj posao.

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Reagovala i Hitna pomoć

Svjedoci su takođe ispričali da je prije policije stigla ekipa Hitne pomoći, jer su zaposleni iz kafića procijenili da je Lauri potrebna ljekarska pomoć zbog njenog ponašanja.

Neki od gostiju tvrde da je u obližnjem hostelu polomila dio namještaja u jednoj od soba, ali pošto vlasnik nije bio u Dubrovniku, redakcija nije uspjela da ga dobije telefonom kako bi potvrdio te navode.